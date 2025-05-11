Чувствует гордость. Вернидубу понравилась игра своих подопечных в проигранном матче

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб принял участие в пресс-конференции после поражения в матче 28-го туре УПЛ с "Колосом" (0:1).

- Трудно что-то говорить после таких игр. На поле были две неплохие команды. Одна быстро забила после стандарта, а вторая все время хотела отыграться и выиграть, но не смогла забить. Хочу поздравить "Колос" с победой. После таких матчей мне не стыдно. Если ребята будут с таким желанием выходить на поле и играть, то это однозначно для них будет шаг вперед.

- "Кривбасс" пропустил после углового. Чего не хватило, чтобы не допустить этого момента?

- Где-то сыграли не так как нужно именно после углового. Хотя ребята знали, где и кто находится, и как действовать в этом моменте. Не забывайте о росте игроков "Колоса". Очень обидно, что пропустили и уступили. Я уже три года работаю в "Кривбассе". За это время я только горжусь, что работаю с этими футболистами.

Все точно сделали шаг вперед. Каждый год был по-своему тяжелый, но мы все равно двигались вперед. Сначала седьмое место, затем - бронза, фантастический сезон. И даже после сегодняшнего результата мы в игре, у нас еще все впереди, шансы есть. Чувствую гордость за нашу команду. Уверен, наши игроки еще будут прогрессировать и играть в европейских клубах.

- В последнее время вокруг вашей персоны много инсайдов. Это якобы приглашение в "ЛНЗ". Что ваш агент ведет переговоры с ними...

- Назовите, пожалуйста, фамилию агента (улыбается). Я уже давал интервью, в котором четко отметил, что не имею агента и на протяжении всей жизни работаю без посредников. Все договоренности осуществляю самостоятельно. Кто и как мог бы вести переговоры за моей спиной - это чушь. Кладу руку на сердце и официально заявляю: я не тот человек, который, работая в клубе "Кривбасс", параллельно ищет другую команду. В моей карьере такого никогда не было и не будет.

Также хочу подчеркнуть: я никогда не вел переговоров с клубами, где на тот момент работает тренер. Насколько мне известно, сейчас в "ЛНЗ" работает Роман Иосифович Григорчук. Я принципиально не веду переговоры "через головы" действующих специалистов, уважая их работу и статус. Поэтому любые слухи о переговорах абсолютно безосновательны. Хотя в футбольной среде такое явление, к сожалению, довольно распространено, но я придерживаюсь других принципов, которых меня в свое время научили родители. Прошу закрыть эту тему.

Сначала упоминали "Полесье", теперь - "ЛНЗ". Возможно, дальше назовут "Карпаты" или "Шахтер". Повторяю: есть клубы, в частности "Шахтер" и "Динамо", где я не планирую работать. Хотя в жизни бывают разные ситуации, и все может измениться.

- Относительно Гонсалеза. С чем связана его поздняя замена? Фаны считают, что он мог принести больше пользы, если бы вышел раньше ...

- Я искренне благодарен болельщикам за их неравнодушие и поддержку команды. Каждый имеет право высказывать свое мнение, однако я видел ситуацию на поле иначе. Наша команда контролировала игру, мы создавали моменты и фактически "сидели" на воротах соперника. В такой ситуации я не видел смысла менять состав, ведь замена могла сломать ритм игры.

Подобное мы недавно наблюдали в матче "Ворскла" - "Черноморец", где несколько замен существенно изменили ход поединка не в пользу одной из команд. Гонсалез - хороший футболист, сегодня он также неплохо вышел на замену. Мы выпустили его за десять минут до завершения матча, рассчитывая на его техническую работу с мячом.

Аналогично мы использовали и Ноа Ндомбази, который имел хорошую возможность после передачи Соса. В случае более точной передачи в конце игры мы имели возможность сравнять счет. Однако такие моменты являются обычными в футболе.

- Выводы из сегодняшнего матча. Что планируете усовершенствовать в будущем?

- Какие выводы? Надо всегда выходить на поле, работать и достигать тех результатов, которые перед тобой ставят, и к которым ты сам стремишься. Я всегда хотел и хочу работать для достижения результата. Просто работать без цели - неинтересно. Думаю, что вот так и отвечу, все остальное не имеет большого значения.

- Чувствуете ли вы поддержку от болельщиков?

- Я искренне благодарен каждому и каждой жительнице Кривого Рога. Во время прогулок по городу вместе с женой много людей подходят, узнают, фотографируются, жмут руку - это очень приятно. Еще раз спасибо всем за ту теплую поддержку, которую вы проявляете как ко мне лично, так и к футбольному клубу "Кривбасс".