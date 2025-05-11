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Гайдучиком в последнее время интересовались три клуба УПЛ
Мог сменить команду еще зимой
Фото: НК Верес
Телеграм-канал Inside UPL подтверждает информацию других СМИ, что нападающий "Вереса" Николай Гайдучик летом станет игроком"Полесья". Сумма указывается также та же - примерно 300 тысяч евро. К тому же, в сделку может быть включен форвард Венделл, который сейчас играет за ровенчан на правах аренды из "Полесья".
Источник добавляет, что житомирский клуб - не единственный, кто интересовался Гайдучиком. Зимой Николая в качестве усиления рассматривали "Карпаты". Однако львовяне сделали выбор в пользу Игоря Краснопира.
Также игрока рассматривала "Александрия". Однако клуб решил не подписывать еще одного нападающего, имея Александра Филипова.
В текущем сезоне Гайдучик провел за "Верес" во всех турнирах 31 матч. Отличился шестью голами и двумя ассистами.
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