Начали играть по результату уже с 8-й минуты. Костышин рассказал, как Колосу удалось победить Кривбасс

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин ответил на вопросы журналистов после выездной победы в матче 28-го тура УПЛ против "Кривбасса" (1:0).

- На игру повлиял "быстрый" гол. В нашем положении это очень важно: забив в начале и ведя в счете 1:0, мы уже начали действовать по результату. Такие матчи чрезвычайно сложные в психологическом плане, когда каждая ошибка может дорого стоить, а команда находится в зоне риска. Возможно, качество игры было не такое, как мы бы хотели видеть, но на первый план вышел результат. По самоотдаче и игре в обороне - никаких претензий. Конструктива было немного, но главное - это наши три очка, которые сегодня имеют вес золота. Игра забудется, а победа над "Кривбассом" останется.

Об игроках, которые оправдали доверие

- Стоит отметить не только тех, кто вышел на поле, но и тех, кто остался на скамейке запасных. Это тоже часть команды. Им непросто, но они поддерживают, заряжают энергией, работают на тренировках. Всегда нелегко с теми, кто не играет, но сегодня они полностью оправдали доверие. Скамейка запасных была "живая" - и это очень важно.

О возвращении в Кривой Рог

- Впечатления положительные. После игры меня искренне приветствовали болельщики, фотографировались, обнимали - и это оставляет сильный эмоциональный след. К сожалению, самого города не успел увидеть: мы жили в Кропивницком, объезжали Кривой Рог по окружной, даже не заехали в центр. Поэтому не могу оценить, как город выглядит сегодня. В футбольном смысле скажу откровенно: команда "Кривбасс" заслуживает играть на центральном стадионе "Металлург". Но, понимаем, что из-за войны реконструкция затянулась.

О настройке на следующие матчи

- Это трудный вопрос, потому что команда сейчас на эмоциях. Это будет видно. Я буду настраивать ее. Потому что команда столько провела времени в негативе, столько в негативных эмоциях, что совсем не время как-то подходить к игре вызывающе. И, во-первых, мы уже дома не выигрываем, я не знаю, там уже где-то год, наверное. Ну точно 10 матчей дома не можем выиграть. Болельщик ждет победы. Это, во-вторых. А, понимаете, сейчас, возможно, психологически будет намного легче играть, когда не будет груза потерянных очков.

О своей эмоциональности на тренерской скамье

- Слышат ли меня игроки во время игры? Не уверен. Но когда видят мой взгляд, возможно, по крайней мере немного пугаются. И это, возможно, заставляет перестроиться или вовремя среагировать.

Об опыте работы экспертом на телевидении

- Ну, если быть откровенным: на УПЛ ТВ - очень хороший коллектив, хорошая команда. Но мне не было там комфортно. Я не большой эксперт, и я вернулся туда, где должен быть. Здесь мне комфортнее.

О целесообразности проведения матчей в Кривом Роге

- Я считаю - нужно играть. Потому что люди здесь ходят, люди живут под обстрелами. Если здесь разрешено и нет боевых действий, то почему не играть? Чем это место отличается от других? Здесь люди, которые любят футбол, и они должны смотреть на свою команду. Так что здесь без вопросов. Да, это некомфортно командам, которые приезжают, потому что команде, которая живет в Кривом Роге, это комфортнее, даже если есть тревоги.

Команда, которая приехала, не живет здесь, потому что нет отеля, который бы вместил футбольную команду. Все гостиницы, я так понимаю, разбомблены. Немножко некомфортно, если матч перенесется на следующий день или оттянется на долгое время. Но во время войны должны страдать и должны дарить людям радость в Кривом Роге.