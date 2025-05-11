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Не хотел завышать ожидания. Шандрук ответил, мог ли Верес выйти в еврокубки
Не летал в облаках
Фото: УПЛ ТБ
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал, готова ли теоретически команда и клуб к еврокубкам.
"Если мы отталкиваемся от задач, которые были поставлены перед сезоном, я все-таки думаю, что это успешный сезон для "Вереса". Мы все мечтаем. И действительно, если посмотреть на игру, на результат, место в турнирной таблице - теоретически это возможно было. Но все-таки я старался более практично на эту историю смотреть и не хотел завышать ожидания. Потому что все же мы понимаем: чтобы бороться за еврокубки, нам нужно еще многое сделать внутри команды, в инфраструктуре. Поэтому, как говорят, step by step", - сказал Шандрук.
После 28-го тура УПЛ "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице. Ровенчане обеспечили себе место в высшем дивизионе на следующий сезон. Почувствовав вольность в таблице, команда проиграла последние 3 матча.
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