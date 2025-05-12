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"Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии

Премьер-лига
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Эмоций во Львове хватало

"Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Владислав Лупашко выступил на пресс-конференции после матча с "горожанами" (2:1).

"Матч был очень интересный. Думаю, интересный для обеих сторон. Имели много возможностей, чтобы забивать больше, забивать в первом тайме. Важно, что выиграли. Очень готовились к этой игре.

Почувствовали уверенность в себе на неделе. Следим за тренировочным процессом, понимаем свой потенциал и верим в себя. Всю игру я себя настраивал, что мы близки к успеху. Игроки, которые вышли на замену, были очень продуктивными и острыми. Основные игроки навязали приличный темп, а запасным надо было выходить и дожимать.

Мы должны доверять всем игрокам. Нам не смогли помочь 4 основных игрока: Стецков, Педрозу, Альварес, Сыч. Это большие потери для нас. Однако вышел Танда и провел достойный матч. Адамюк провел качественную игру. Результат будет тогда, когда будем доверять своим игрокам и верить в них".

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"Надо готовиться от матча к матчу. Решающие поединки для нас начались раньше, но для нас каждый следующий матч – это финал. Не будем забегать наперед. Самое важное – это тренировочный процесс. Каждый день является ключевым для нашей команды. Настраивались играть первым номером и быть главными действующими лицами на поле.

[О стычке с Никитой Кравченко] Все закончилось хорошо. После момента мы объяснились и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я оказался на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать... Главное, что мы нашли общий язык", – заявил тренер.

"Львы" одержали 13-ю победу в чемпионате.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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