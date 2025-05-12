"Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии

Владислав Лупашко выступил на пресс-конференции после матча с "горожанами" (2:1).

"Матч был очень интересный. Думаю, интересный для обеих сторон. Имели много возможностей, чтобы забивать больше, забивать в первом тайме. Важно, что выиграли. Очень готовились к этой игре.

Почувствовали уверенность в себе на неделе. Следим за тренировочным процессом, понимаем свой потенциал и верим в себя. Всю игру я себя настраивал, что мы близки к успеху. Игроки, которые вышли на замену, были очень продуктивными и острыми. Основные игроки навязали приличный темп, а запасным надо было выходить и дожимать.

Мы должны доверять всем игрокам. Нам не смогли помочь 4 основных игрока: Стецков, Педрозу, Альварес, Сыч. Это большие потери для нас. Однако вышел Танда и провел достойный матч. Адамюк провел качественную игру. Результат будет тогда, когда будем доверять своим игрокам и верить в них".