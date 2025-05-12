Защитник Александрии вошел в топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

В 28-м туре "горожане" проиграли в гостях "Карпатам" (1:2). Уже на 11-й минуте Мигел Кампуш открыл счет. Он забил уже 5-й гол в текущем сезоне. Только 4 его соотечественника отмечались чаще в нашем первенстве.

Топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

Рикарду Фернандеш (Металлург Донецк) – 14;

(Металлург Донецк) – 14; Бруну Гама (Днепр) – 9;

(Днепр) – 9; Кристиан Понде (Карпаты) – 7;

Мигел Велозу (Динамо) – 6;

(Динамо) – 6; Мигел Кампуш (Александрия) – 5.

Защитник присоединился к команде в январе 2024 года за 100 тысяч евро.

