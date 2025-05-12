  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Александрии вошел в топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Александрии вошел в топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

Премьер-лига
Обновлено

Но это не помогло набрать очки во Львове

Защитник Александрии вошел в топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В 28-м туре "горожане" проиграли в гостях "Карпатам" (1:2). Уже на 11-й минуте Мигел Кампуш открыл счет. Он забил уже 5-й гол в текущем сезоне. Только 4 его соотечественника отмечались чаще в нашем первенстве.

Топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины

  • Рикарду Фернандеш (Металлург Донецк) – 14;
  • Бруну Гама (Днепр) – 9;
  • Кристиан Понде (Карпаты) – 7;
Читайте такжеКампуш: С Ротанем у нас есть четкая идея того, что мы должны делать
  • Мигел Велозу (Динамо) – 6;
  • Мигел Кампуш (Александрия) – 5.

Защитник присоединился к команде в январе 2024 года за 100 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
"Футбольная жизнь нас так испытывает": Григорчук – о низкой результативности ЛНЗ
yellow-arrow
Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой
yellow-arrow
"Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии
ФК Александрия Мигел Кампуш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
All players
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости