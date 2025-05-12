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Защитник Александрии вошел в топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины
Но это не помогло набрать очки во Львове
Фото: ФК Олександрія
В 28-м туре "горожане" проиграли в гостях "Карпатам" (1:2). Уже на 11-й минуте Мигел Кампуш открыл счет. Он забил уже 5-й гол в текущем сезоне. Только 4 его соотечественника отмечались чаще в нашем первенстве.
Топ-5 португальских бомбардиров в чемпионатах Украины
- Рикарду Фернандеш (Металлург Донецк) – 14;
- Бруну Гама (Днепр) – 9;
- Кристиан Понде (Карпаты) – 7;
- Мигел Велозу (Динамо) – 6;
- Мигел Кампуш (Александрия) – 5.
Защитник присоединился к команде в январе 2024 года за 100 тысяч евро.
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Источник:All players
Опубликовал: Александр Симченко
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