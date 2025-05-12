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Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой

Премьер-лига
Обновлено

Наставник горожан снова вспомнил о судьях

Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой

fco.com.ua

Новина українською

Тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение во Львове.

"Проиграли чемпионскую игру. Комментарии лишние. Ребятам сказал в раздевалке то, что хотел. Пусть это было эмоционально. Не лучшая наша игра. Надо всегда смотреть на себя. Должны были лучше играть на мяче, правильные решения принимать. Когда вышли вперед, надо делать все, чтобы победить и забить еще. На ребятах висит большой груз. Мы его просто не выдержали.

Настрой очень хороший был. Если бы мы так продолжали – уверен, мы бы эту игру довели до логического завершения еще в 1-м тайме. А так мы дали шанс для людей в этой форме - они свое дело сделали".

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"Они делают не только свое дело в конкретной игре. Очень много замечаний делает команда хозяев, что им там что-то не поставили. Думаю, что так эмоционально не нужно себя вести.

Я поздравляю с победой "Карпаты", но считаю, что нужно такие матчи выигрывать как минимум, скажем так, по-мужски. А провоцировать – они добились этой победы любой ценой, поэтому с этим их и поздравлю", – сказал Ротань.

18 мая команда будет принимать "Верес".

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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Александр Симченко
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