"Футбольная жизнь нас так испытывает": Григорчук – о низкой результативности ЛНЗ

Наставник ЛНЗ Роман Григорчук порассуждал о низкой реализации.

"Не всегда, когда нападающий по паспорту нападающий, он будет все делать, что нам необходимо. Здесь не надо смотреть на это так примитивно. Конечно, мы хотим иметь несколько нападающих высокого класса – и этого нам не хватает, мы на это будем направлять свою селекционную работу.

Если имеешь в составе нападающих такого класса, то такие нападающие всегда что-то найдут. В такой игре, когда ты играешь с большим преимуществом, когда имеешь много предпосылок голевых и в финальной части атаки, очень важен именно уровень, класс нападающего, потому что он правильно проанализирует, примет правильное решение, правильно исполнит".