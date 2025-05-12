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"Футбольная жизнь нас так испытывает": Григорчук – о низкой результативности ЛНЗ
В последних 11 матчах команда забила 6 голов
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Наставник ЛНЗ Роман Григорчук порассуждал о низкой реализации.
"Не всегда, когда нападающий по паспорту нападающий, он будет все делать, что нам необходимо. Здесь не надо смотреть на это так примитивно. Конечно, мы хотим иметь несколько нападающих высокого класса – и этого нам не хватает, мы на это будем направлять свою селекционную работу.
Если имеешь в составе нападающих такого класса, то такие нападающие всегда что-то найдут. В такой игре, когда ты играешь с большим преимуществом, когда имеешь много предпосылок голевых и в финальной части атаки, очень важен именно уровень, класс нападающего, потому что он правильно проанализирует, примет правильное решение, правильно исполнит".
"Нам в этом плане надо работать, добавлять, потому что у нас потенциал есть, и в этом плане всем нашим атакующим игрокам надо добавлять.
Не хотелось бы мне это говорить сейчас перед камерой, но должен частично сказать. Насколько не складываются у них даже те моменты, сколько у нас их было, и сколько тех моментов не использовалось, то я просто только поддерживаю наших нападающих. Потому что это просто даже так не бывает. Это такая проверка нас, футбольная жизнь нас так испытывает, и мы должны с честью выйти из этого", – сказал Григорчук.
17 мая ЛНЗ будет принимать "Ворсклу".
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