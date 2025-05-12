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Ингулец - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Закрывать программу 28-го тура УПЛ будут "Ингулец" и "Левый Берег". Поединок состоится на стадионе "Ника" в Александрии.

Обе команды борются за выживание: петровцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, а "аисты" идут на 14-й строчке. Сейчас их разделяют всего три очка.

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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 28-й тур. 12.05.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Ингулец" 15:30 "Левый Берег"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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Трансляция матча Ингулец - Левый Берег
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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