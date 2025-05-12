Нещерет: В матче с Полесьем немного не повезло

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал ничью в выездном матче против "Полесья" (0:0).

- Руслан, как оцените ничью в матче с "Полесьем"?

- Трудно сказать. У нас впереди еще два тура, и мы должны выложиться в них по максимуму, чтобы завершить то дело, которое мы должны сделать.

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- Мысли о том, что даже двух ничьих в заключительных турах может хватить для чемпионства, как-то влияют на футболистов "Динамо"?

- Нет, мы настраиваемся на каждую игру одинаково, выходим на поле биться и отдавать все силы. Мы всегда стараемся побеждать, но в матче с "Полесьем" немного не повезло.

- Как в целом пытались переломить ход встречи? Сегодня и у вас работы хватало...

- "Полесье" хорошо позиционно как оборонялось, так и атаковало. Были тяжелые моменты для нас, особенно в первом тайме, они хорошо прессинговали и действовали в обороне. Пытались сделать что-то с этим, но не удалось.

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- Пытались забить Гуцуляк, Батиста. Какие моменты для вас были самыми сложными?

- Я бы не сказал, что там были какие-то феерические сейвы. Просто стараюсь качественно делать свою работу и помогать команде играть "на ноль". А там уже как пойдет, - сказал Нещерет в эфире УПЛ ТВ.