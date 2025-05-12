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Горин - о 2:0 с Вересом: Всю неделю Рух наигрывал стандарты
Футболист забил дебютный гол за львовскую команду
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Олег Горин поделился эмоциями после победы над "Вересом" (2:0) в 28-м туре УПЛ.
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"Очень рад забить свой дебютный гол за "Рух". Хочу посвятить его всем болельщикам команды. На трибунах я видел много детей, которые поддерживали нас, и это очень приятно, поэтому этот гол я посвящаю им.
Всю неделю мы наигрывали стандарты. Тренерский штаб акцентирует на важности правильного розыгрыша угловых и штрафных. Я побежал в нужную зону, выиграл борьбу и смог отправить мяч в сетку. Хорошо, что наша работа была награждена положительным результатом.
Во втором тайме "Рух" показал, что имеет лучшие физические кондиции. Мы много работаем на тренировках над физикой, тренеры требуют, чтобы команда играла интенсивно. Нам противостояла силовая амбициозная команда и это был непростой матч, но мы справились, выстояли в нужный момент и одержали важную победу", - сказал Горин.
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