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"Каждый матч важен для нашего прогресса". Защитник Руха оценил победу над Вересом

Премьер-лига

Ростислав Лях подчеркнул прогресс команды

"Каждый матч важен для нашего прогресса". Защитник Руха оценил победу над Вересом

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Ростислав Лях прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в 28-м туре УПЛ.

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"Это была долгожданная домашняя победа. Матч был непростым, но "Рух" вполне заслуженно добыл три очка и нам удалось порадовать своих болельщиков достаточно интересной игрой. Также приятно, что команда поднялась в турнирной таблице, поэтому все мы довольны этим результатом.

Мы готовимся к каждому сопернику, поэтому знали сильные и слабые стороны "Вереса". Команда знала, что ровенчане играют в силовой футбол, хорошо играют на подборе. Нашим планом была нейтрализация этих сторон "Вереса" и мы смогли его выполнить.

И в перерыве, и после матча у тренерского штаба был серьезный разговор с игроками. Но мы понимаем, что это эмоции, и Виталий Пономарев хочет, чтобы мы развивались и становились только лучше. Каждый из нас должен отдаваться на полную, бороться в каждом эпизоде, ведь любой момент является важным в матче и может повлиять на итоговый результат. Поэтому тренеры требуют от игроков стопроцентной концентрации до финального свистка. Возможно, мы выполнили не все установки, но в целом все довольны из-за победы.

В команде нет таких настроений, мол, нет мотивации, или доиграем сезон. Нет - мы молодые футболисты, поэтому нам еще предстоит много работать и есть чему учиться. Нам противостоят хорошие соперники и каждый матч важен для нашего прогресса", - приводит слова Ростислава клубная пресс-служба.

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Верес (Ровно) Рух (Львов) Ростислав Лях
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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