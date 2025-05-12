Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Каждый матч важен для нашего прогресса". Защитник Руха оценил победу над Вересом
Ростислав Лях подчеркнул прогресс команды
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях прокомментировал победу над "Вересом" (2:0) в 28-м туре УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Это была долгожданная домашняя победа. Матч был непростым, но "Рух" вполне заслуженно добыл три очка и нам удалось порадовать своих болельщиков достаточно интересной игрой. Также приятно, что команда поднялась в турнирной таблице, поэтому все мы довольны этим результатом.
Мы готовимся к каждому сопернику, поэтому знали сильные и слабые стороны "Вереса". Команда знала, что ровенчане играют в силовой футбол, хорошо играют на подборе. Нашим планом была нейтрализация этих сторон "Вереса" и мы смогли его выполнить.
И в перерыве, и после матча у тренерского штаба был серьезный разговор с игроками. Но мы понимаем, что это эмоции, и Виталий Пономарев хочет, чтобы мы развивались и становились только лучше. Каждый из нас должен отдаваться на полную, бороться в каждом эпизоде, ведь любой момент является важным в матче и может повлиять на итоговый результат. Поэтому тренеры требуют от игроков стопроцентной концентрации до финального свистка. Возможно, мы выполнили не все установки, но в целом все довольны из-за победы.
В команде нет таких настроений, мол, нет мотивации, или доиграем сезон. Нет - мы молодые футболисты, поэтому нам еще предстоит много работать и есть чему учиться. Нам противостоят хорошие соперники и каждый матч важен для нашего прогресса", - приводит слова Ростислава клубная пресс-служба.
Популярное сейчас
- "Не нужно было этого делать": Лупашко – о стычке с игроком Александрии
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Гайдучиком в последнее время интересовались три клуба УПЛ
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей