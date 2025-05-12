Защитник Руха поделился эмоциями после первого матча в УПЛ

Защитник "Руха" Иван Денисов поделился эмоциями от дебюта в УПЛ в матче 28-го тура УПЛ против "Вереса" (2:0). Футболист вышел на замену на 83-й минуте встречи.

"Эмоции невероятные! Сбылась мечта - дебютировать в УПЛ. Сыграть на взрослом уровне интересно и это очень ценный опыт. Очень благодарен тренерам за доверие. Важно, что команда победила и это тоже добавило особенности этому моменту.

Понимаю, что теперь надо работать еще больше и лучше. Планирую развиваться и прогрессировать, чтобы приносить команде пользу. Хочется закрепиться на профессиональном уровне и показать свои возможности", - сказал Денисов клубной пресс-службе.