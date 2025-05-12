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Защитник Руха поделился эмоциями после первого матча в УПЛ
Иван Денисов получил игровое время в поединке с "Вересом" (2:0)
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Иван Денисов поделился эмоциями от дебюта в УПЛ в матче 28-го тура УПЛ против "Вереса" (2:0). Футболист вышел на замену на 83-й минуте встречи.
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"Эмоции невероятные! Сбылась мечта - дебютировать в УПЛ. Сыграть на взрослом уровне интересно и это очень ценный опыт. Очень благодарен тренерам за доверие. Важно, что команда победила и это тоже добавило особенности этому моменту.
Понимаю, что теперь надо работать еще больше и лучше. Планирую развиваться и прогрессировать, чтобы приносить команде пользу. Хочется закрепиться на профессиональном уровне и показать свои возможности", - сказал Денисов клубной пресс-службе.
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