Михайленко: С Шахтером у нас всегда принципиальные матчи

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко в эфире FootballHub прокомментировал ничью с "Полесьем" (0:0) в матче 28-го тура УПЛ.

- Когда вы начинали матч, вы уже знали, что "Шахтер" потерял очки? Или вы уже не ориентировались на "горняков", а только на "Александрию"?

- Мы ни на кого не ориентируемся и вообще не смотрели, кто как сыграл. Мы хотели сегодня победить, но знали, что игра будет тяжелой. Так и получилось, поэтому сегодня ничья.

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- После игры тренер в раздевалке имел эмоциональную речь или спокойную?

- То, что было в раздевалке, там и останется. Я не буду комментировать это.

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- Вы несколько раз пробивали из-за пределов штрафной площадки. Это была тактическая установка или вы чувствовали, что команде не удается заходить в штрафную площадь?

- Это было более интуитивно, то, чего требует ситуация. Мяч отскочил, и надо было бить. Это не какая-то специальная установка. Обычные игровые моменты. Бывает, они есть, бывает, что нет.

- Ведутся ли уже в коллективе разговоры о финале Кубка с "Шахтером", который состоится здесь в среду?

- Нет, пока не было никаких разговоров. Мы были полностью сконцентрированы на этой игре, хотели победить. Теперь будем готовиться к следующей. Каждая следующая игра для нас является важнейшей, без разницы кто соперник. Но, конечно, с "Шахтером" всегда принципиальные матчи. Поэтому, думаю, будет интересная игра, - сказал Михайленко.