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Динамо может отдать Брагару в аренду: СМИ назвали клубы, заинтересованные в игроке

Премьер-лига

Брагару пока не может полностью адаптироваться к требованиям Шовковского

Динамо может отдать Брагару в аренду: СМИ назвали клубы, заинтересованные в игроке

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару может отправиться в аренду в следующем сезоне. Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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"Несколько игроков "Динамо", почти наверняка, уйдут в аренду. И первая кандидатура здесь - Максим Брагару. Понятно, что пока Брагару даже в отличие от Рубчинского как-то медленнее приспосабливается и адаптируется к требованиям Шовковского.

Я слышал два клуба, претендовавших на аренду Брагару, это ЛНЗ прежде всего, ну потому что там Григорчук, а Брагару играл за Григорчука в лучший футбол в своей карьере. Мы уже понимаем, что Григорчук в ЛНЗ - это IP пока динамичный, а не статический.

И второй вариант - это "Полесье", потому что там понимают, что Брагару может закрыть три позиции на обоих флангах и действительно тоже неплохой вариант, если "Динамо" захочет усилить одного из конкурентов в будущем сезоне. Из того, что я знаю, в "Динамо" пока эти предложения не рассматривают, они хотят закончить сезон", - отметил Спиваковский.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке Максим Брагару
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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