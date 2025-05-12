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Динамо может отдать Брагару в аренду: СМИ назвали клубы, заинтересованные в игроке
Брагару пока не может полностью адаптироваться к требованиям Шовковского
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару может отправиться в аренду в следующем сезоне. Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
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"Несколько игроков "Динамо", почти наверняка, уйдут в аренду. И первая кандидатура здесь - Максим Брагару. Понятно, что пока Брагару даже в отличие от Рубчинского как-то медленнее приспосабливается и адаптируется к требованиям Шовковского.
Я слышал два клуба, претендовавших на аренду Брагару, это ЛНЗ прежде всего, ну потому что там Григорчук, а Брагару играл за Григорчука в лучший футбол в своей карьере. Мы уже понимаем, что Григорчук в ЛНЗ - это IP пока динамичный, а не статический.
И второй вариант - это "Полесье", потому что там понимают, что Брагару может закрыть три позиции на обоих флангах и действительно тоже неплохой вариант, если "Динамо" захочет усилить одного из конкурентов в будущем сезоне. Из того, что я знаю, в "Динамо" пока эти предложения не рассматривают, они хотят закончить сезон", - отметил Спиваковский.
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