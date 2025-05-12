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Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

За два тура до конца чемпионата

Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Имадом Ашуром и его штабом.

Отмечается, что такое решение стало предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.

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До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

Напомним, Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. Под его руководством команда провела 33 матча, в которых одержала 13 побед, 11 сыграла вничью и 9 раз потерпела поражение. Ныне житомиряне занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.05.2025 в 11:09
возьмите Бабича он сейчас свободен
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
12.05.2025 в 11:09
возьмите Бабича он сейчас свободен
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0
0
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2025 в 11:01
Тю, то ж останній матч не провалив, відібрав очки в лідера. Не могли 2 гри почекати вже? Чи він АТБ на три букви послав?))
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Не люблю футбол (Хорол)
12.05.2025 в 10:56
Дулуба подпишите, будет толк
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hottabych61 (Харьков)
12.05.2025 в 10:51
ахах, столько планов было...кто новый-Григорчук?
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