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Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
За два тура до конца чемпионата
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Имадом Ашуром и его штабом.
Отмечается, что такое решение стало предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.
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До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.
Напомним, Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. Под его руководством команда провела 33 матча, в которых одержала 13 побед, 11 сыграла вничью и 9 раз потерпела поражение. Ныне житомиряне занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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