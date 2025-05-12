Пихаленок после 0:0 с Полесьем: Экономии сил со стороны Динамо точно не было

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок в комментарии "Профутбол Digital" прокомментировал ничью с "Полесьем" (0:0) в матче 28-го тура УПЛ.

- К сожалению, мы сыграли только вничью, но и в дальнейшем все будет зависеть только от нас. Надо добывать две победы и становиться чемпионами.

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- Трудно было входить сегодня в игру учитывая темп и количество борьбы?

- Когда такая напряженная игра, всегда непросто входить в нее. Но в конце игры у нас были, не скажу, что стопроцентные моменты, но полумоменты. Но в целом, к сожалению, игра была равная, поэтому и результат 0:0.

- Александр Шовковский отметил, что недоволен отношением своих подопечных. Он это уже неоднократно говорил в течение сезона. Что сегодня помешало достичь положительного результата?

- Не могу сказать, что не хватило настроения или еще чего-то. Не могу сказать, чего именно не хватило, это скорее вопрос к главному тренеру.

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- А что наставник говорил после финального свистка?

- Сказал, чтобы мы не вешали головы. Будем разбирать игру на нашей базе, там уже состоится "разбор полетов".

- "Шахтер" тоже потерял очки. По вашему мнению, это экономия сил перед финалом Кубка Украины обоими соперниками?

- Нет, экономии сил с нашей стороны точно не было. К сожалению, такой плохой результат сегодня с нашей стороны. Если бы сегодня победили, более спокойно ехали бы в Одессу.

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- Возможно, для вас является преимуществом, что перед финалом Кубка вы сыграли на этом стадионе. Как оцените поле и атмосферу?

- Атмосфера и поле шикарные. Наверное, агрономы здесь европейского уровня. Очень классный газон.

- Теперь "Александрия" может приблизиться к "Динамо". Насколько оказывает давление на команду то, что все будет решаться в последних турах. Наверное, хотели раньше закрыть вопрос с чемпионством?

- Думаю, всем командам хочется обеспечить результат как можно раньше. Но это футбол, ничего страшного не произошло. Будем разбирать этот поединок и готовиться к следующим. Сперва к финалу Кубка Украины, потом к матчам чемпионата.

- На этой неделе стало известно, что к команде присоединился Анхель Торрес. Что этот футболист может дать команде?

- Это вопрос не ко мне. Если наши скауты и тренеры решили подписать его, значит видят в нем перспективу.

- Говорят, что это новый Ярмоленко...

- Есть такое, по стилю игры немного похож, - резюмировал Пихаленок.