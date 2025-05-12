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"Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута

Премьер-лига

Большой переполох в Житомире

"Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" отстранило от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова, сообщает официальный сайт житомирян.

В рамках клуба продолжается внутреннее расследование. До завершения проверки указанные работники временно отстранены от любой деятельности, связанной с "Полесьем", и выполнения должностных обязанностей.

Отмечается, что о дальнейших решениях клуб будет информировать дополнительно после завершения внутренних процедур.

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Напомним, ранее "Полесье" объявило об увольнении главного тренера команды Имада Ашура.

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Иван Трубочкин Полесье (Житомир) Анатолий Волков
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.05.2025 в 12:28
Тревожно..
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
12.05.2025 в 12:28
Тревожно..
Ответить
0
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alexrico11 (Кривий Ріг)
12.05.2025 в 11:54
Іван Трубочкін - це вихованець Динамо, якому зараз трохи більше 30 років?
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