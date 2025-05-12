"Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута

"Полесье" отстранило от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова, сообщает официальный сайт житомирян.

В рамках клуба продолжается внутреннее расследование. До завершения проверки указанные работники временно отстранены от любой деятельности, связанной с "Полесьем", и выполнения должностных обязанностей.

Отмечается, что о дальнейших решениях клуб будет информировать дополнительно после завершения внутренних процедур.

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Напомним, ранее "Полесье" объявило об увольнении главного тренера команды Имада Ашура.