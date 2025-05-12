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Чачуа - после 2:1 с Александрией: Хотели подарить болельщикам праздник - у нас это удалось

Премьер-лига
Обновлено

Комментарий автора решающего гола

Чачуа - после 2:1 с Александрией: Хотели подарить болельщикам праздник - у нас это удалось

Карпати

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа отреагировал на победу над "Александрией" (2:1) в 28-м туре украинской Премьер-лиги.

"Немножко порадовались, и уже с завтрашнего для начинаем готовиться к "Колосу". Мы хотели подарить нашим болельщикам праздник, и я считаю, что у нас это удалось.

Мой гол? Я видел, что Полегенько готовит подачу, увидел, что на дальней стойке никого из наших футболистов нет, и рассчитывал, что или рикошет, или все-таки мяч туда долетит. Не дотянулся игрок "Александрии", и задача была - попасть в мяч и забить гол.

Моя результативность - это работа каждый день. Стараюсь выкладываться на максимум и приносить пользу команде. Так же без моих партнеров не было бы и этих голов. Это заслуга всей команды, и каждый для главный тренер отмечает, что тренировки очень важны.

Каждый день мы выходим и тренируемся на максимум, чтобы потом в игре в такие моменты мы бегали и не останавливались, старались забивать и дарить радость нашим болельщикам", - сказал Чачуа.

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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
12.05.2025 в 13:13
Амбросій Чачуа - це рівень збірної Уукраїни, тільки його не запрошують бо він з Карпат...
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Комментарии 1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
12.05.2025 в 13:13
Амбросій Чачуа - це рівень збірної Уукраїни, тільки його не запрошують бо він з Карпат...
Ответить
0
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