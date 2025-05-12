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Карпаты подпишут еще одного игрока Руха - известна сумма трансфера

Премьер-лига

Евгений Пастух перейдет в другой львовский клуб

Карпаты подпишут еще одного игрока Руха - известна сумма трансфера

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Евгений Пастух покинет клуб по окончании чемпионата.

21-летний хавбек еще зимой достиг договоренности с другой львовской командой - "Карпатами", сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

По информации источника, соглашение уже фактически согласовано, и летом Пастух пополнит состав "львов". Сумма трансфера составит ориентировочно 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Пастух провел 21 матч за "Рух" во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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К слову, Пастух прошел обучение в академиях "Карпат", "Шахтера" и "Динамо".

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Рух (Львов) Карпаты (Львов) Евгений Пастух
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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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