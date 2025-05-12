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Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура

Премьер-лига

Когда и без слов все понятно

Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня, 12 мая "Полесье" официально объявило об увольнении главного тренера команды Имада Ашура и его штаба. Сообщалось, что такое решение стало предметом внутреннего анализа руководства.

Кроме того, житомирский клуб отстранил от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова. В клубе продолжается внутреннее расследование, и о дальнейших решениях станет известно после его завершения.

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Мимо таких новостей не прошли бывшие игроки "Полесья" Денис Бойко, Филипп Будковский и Артем Козак. Они выразили свои мысли с помощью эмодзи, которые ясно передают их реакцию.

Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура - изображение 1Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура - изображение 2

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Денис Бойко Филипп Будковский Иван Трубочкин Полесье (Житомир) Артем Козак Анатолий Волков Имад Ашур
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1 голосов
Источник:
Instagram Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
12.05.2025 в 13:10
им не впервой, особенно Бойко - когда в воротах чудил.;
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Комментарии 2
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Kalina ua (Sumy)
12.05.2025 в 13:10
им не впервой, особенно Бойко - когда в воротах чудил.;
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masimka9 (Днепр)
12.05.2025 в 12:55
Я в шоке от этих футболистов....
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