Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура

Сегодня, 12 мая "Полесье" официально объявило об увольнении главного тренера команды Имада Ашура и его штаба. Сообщалось, что такое решение стало предметом внутреннего анализа руководства.

Кроме того, житомирский клуб отстранил от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова. В клубе продолжается внутреннее расследование, и о дальнейших решениях станет известно после его завершения.

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Мимо таких новостей не прошли бывшие игроки "Полесья" Денис Бойко, Филипп Будковский и Артем Козак. Они выразили свои мысли с помощью эмодзи, которые ясно передают их реакцию.