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"Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
350 дней в Житомире
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
За два тура до финиша сезона-2024/25 в житомирском "Полесье" решились на серьезный шаг - увольнение главного тренера Имада Ашура. Это решение было окончательно принято руководством клуба через несколько дней после матча 28-го тура УПЛ с киевским "Динамо", в котором была зафиксирована ничья, 0:0. Этот результат изменил расположение в турнирной таблице, где "Полесье" долгое время шло на 4-м месте, которое давало возможность играть в еврокубковом розыгрыше следующего сезона. Житомиряне опустились на одну ступеньку ниже и теперь попытаются исправить ситуацию в заключительных поединках чемпионата - с "Зарей" и "Кривбассом".
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Имад Ашур сейчас находится в Житомире, где его застал звонок корреспондента UA-Футбол. Он подтвердил свое увольнение и ответил на несколько вопросов.
- Как вы оцениваете период, проведенный в "Полесье"?
- Сейчас я пока не готов давать комментарии.
- Не то настроение?
- Да нет. Дел много.
- И все же в Житомире вы провели почти год ...
- Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба (Геннадия Буткевича - прим.ред.). Сейчас комментариев больше просто нет.
В роли главного тренера "Полесья" 37-летний Имад Ашур проработал чуть меньше года, а точнее - 350 дней. До переезда в Житомир этот специалист возглавлял юношескую команду СК "Днепр-1".
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