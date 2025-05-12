  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья

Премьер-лига

350 дней в Житомире

"Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

За два тура до финиша сезона-2024/25 в житомирском "Полесье" решились на серьезный шаг - увольнение главного тренера Имада Ашура. Это решение было окончательно принято руководством клуба через несколько дней после матча 28-го тура УПЛ с киевским "Динамо", в котором была зафиксирована ничья, 0:0. Этот результат изменил расположение в турнирной таблице, где "Полесье" долгое время шло на 4-м месте, которое давало возможность играть в еврокубковом розыгрыше следующего сезона. Житомиряне опустились на одну ступеньку ниже и теперь попытаются исправить ситуацию в заключительных поединках чемпионата - с "Зарей" и "Кривбассом".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Имад Ашур сейчас находится в Житомире, где его застал звонок корреспондента UA-Футбол. Он подтвердил свое увольнение и ответил на несколько вопросов.

- Как вы оцениваете период, проведенный в "Полесье"?

- Сейчас я пока не готов давать комментарии.

- Не то настроение?

- Да нет. Дел много.

- И все же в Житомире вы провели почти год ...

- Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба (Геннадия Буткевича - прим.ред.). Сейчас комментариев больше просто нет.

В роли главного тренера "Полесья" 37-летний Имад Ашур проработал чуть меньше года, а точнее - 350 дней. До переезда в Житомир этот специалист возглавлял юношескую команду СК "Днепр-1".

По теме
yellow-arrow
Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
yellow-arrow
Карпаты подпишут еще одного игрока Руха - известна сумма трансфера
yellow-arrow
Чачуа - после 2:1 с Александрией: Хотели подарить болельщикам праздник - у нас это удалось
Полесье (Житомир) эксклюзив UA-Футбол Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости