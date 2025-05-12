"Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья

За два тура до финиша сезона-2024/25 в житомирском "Полесье" решились на серьезный шаг - увольнение главного тренера Имада Ашура. Это решение было окончательно принято руководством клуба через несколько дней после матча 28-го тура УПЛ с киевским "Динамо", в котором была зафиксирована ничья, 0:0. Этот результат изменил расположение в турнирной таблице, где "Полесье" долгое время шло на 4-м месте, которое давало возможность играть в еврокубковом розыгрыше следующего сезона. Житомиряне опустились на одну ступеньку ниже и теперь попытаются исправить ситуацию в заключительных поединках чемпионата - с "Зарей" и "Кривбассом".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Имад Ашур сейчас находится в Житомире, где его застал звонок корреспондента UA-Футбол. Он подтвердил свое увольнение и ответил на несколько вопросов.

- Как вы оцениваете период, проведенный в "Полесье"?

- Сейчас я пока не готов давать комментарии.

- Не то настроение?

- Да нет. Дел много.

- И все же в Житомире вы провели почти год ...

- Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба (Геннадия Буткевича - прим.ред.). Сейчас комментариев больше просто нет.

В роли главного тренера "Полесья" 37-летний Имад Ашур проработал чуть меньше года, а точнее - 350 дней. До переезда в Житомир этот специалист возглавлял юношескую команду СК "Днепр-1".