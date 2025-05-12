УПЛ. Ингулец - Левый Берег 2:1. Киевляне опускаются в зону прямого вылета

В Александрии завершался 28-й тур УПЛ. "Ингулец" принимал "Левый Берег“. Это был типичный матч за шесть очков, ведь обе команды продолжают бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

После победы "Черноморца" в этом туре "Ингулец" опустился на последнее место и до зоны переходных матчей было расстояние в три очка. Этот матч был последним шансом на то, чтобы избежать прямого вылета из УПЛ. "Левый Берег" занимал 14-е место и судьба этой команды была туманной. В предыдущих матчах подопечные Виталия Первака потерпели шесть поражений и лишь раз сыграли вничью. Противостояние в Александрии тоже было судьбоносным и для киевлян, которые в случае победы могли обезопасить себя от прямого вылета. "Левый Берег" является худшей командой текущего чемпионата по показателю забитых голов, а в предыдущих семи турах подопечные Первака пропустили 15 голов.

Уже в дебюте встречи киевляне могли открыть счет, но Шастал пробил выше ворот. Подопечные Первака доминировали, давили на защиту соперников. На 12-й минуте после подачи с фланга Свистун уложил на газон Шастала и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Тем не менее, после просмотра VAR Масим Козыряцкий свое первоочередное решение отменил. Доминирование гостей с каждой минутой росло, а подопечные Кобина никак не могли войти в игру. В середине первой половины встречи пришлось вступать в игру Паламарчуку, когда он парировал удар Диего. Также мог забивать Синица, но он из выгодной позиции не попал в створ ворот.

На 26-й минуте наконец хоть что-то удалось создать хозяевам поля. Волохатый бросил аут с правого фланга на ближнюю стойку для Малыша, который продолжил на Дубилея, а тот пробил в голкипера. В конце тайма перехватили инициативу футболисты "Ингульца" и перед самым перерывом они открыли счет. Лосенко получил передачу от Пушкарева на правом фланге, сместился в центр и пробил в дальний угол - 1:0. Киевляне должны быть недовольны, ведь свои моменты не реализовали. Да еще и пропустили в раздевалку...

В начале второго тайма было много сумбура. Хозяева стремились сбить темп матча, ведь результат их полностью устраивал. Первым номером играли киевляне, но позиционный футбол никогда не был сильной стороной этой команды. На 64-й минуте все же удалось забить гостям. Шастал сбросил на Сиднея, который из-за пределов штрафной мощно пробил в угол ворот - 1:1. Четвертый гол для бразильца в этом сезоне. Очень вязкий был футбол во второй половине встречи.

Казалось, что игра так и завершится вничью, но "Ингулец" забил в компенсированное время. После быстрой атаки Могильный отдал на Фарасенка, который пробил в верхний дальний угол - 2:1. В итоге, важнейшая победа комнады Кобина. Таким образом, "Ингулец" сравнялся по очкам с "Левым Берегом". Киевляне опускаются в зону прямого вылета.

Vbet Лига. 28-й тур

"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1

Голы: Лосенко (44), Фарасеенко (90+2) - Сидней (64)

"Ингулец": Паламарчук - Малыш, Дубилей, Катрич (Сад, 86), Свистун (Дыхтярук, 52), Лосенко (Лисняк, 79), Фарасеенко, Пятов (Могильный, 86), Пушкарев, Волохатый, Кисленко (Гаджук, 79)

"Левый Берег": Механив - Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов (Войцеховский, 60), Дедух, Банада, Диего, Синица (Галас, 85), Шастал, Сухоручко