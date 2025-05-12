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Яцык летом отправится на сборы с Динамо - Журналист

Премьер-лига

Шовковский решит его будущее в клубе

Яцык летом отправится на сборы с Динамо - Журналист

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Александр Яцык, который сейчас выступает на правах аренды в "Заре", летом поедет на сборы в составе киевского клуба.

Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Александр Яцык, скорее всего, поедет на сбор первый летний сбор вместе с "Динамо".

И там Шовковский уже будет решать, нужен ли он и что делать, потому что мы все понимаем, что там повышенная конкуренция в среднем звене", - заявил журналист.

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Напомним, арендное соглашение Яцыка с луганским клубом действует до конца этого сезона. В текущей кампании он провел 28 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) ТаТоТаке Александр Яцык
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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