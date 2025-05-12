Яцык летом отправится на сборы с Динамо - Журналист

Полузащитник "Динамо" Александр Яцык, который сейчас выступает на правах аренды в "Заре", летом поедет на сборы в составе киевского клуба.

Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Александр Яцык, скорее всего, поедет на сбор первый летний сбор вместе с "Динамо". И там Шовковский уже будет решать, нужен ли он и что делать, потому что мы все понимаем, что там повышенная конкуренция в среднем звене", - заявил журналист.

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Напомним, арендное соглашение Яцыка с луганским клубом действует до конца этого сезона. В текущей кампании он провел 28 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.