Леоненко - об отставке Ашура: С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал увольнение Имада Ашура с "Полесья".

- Сегодня "Полесье" уволило Ашура. Что думаете по этому поводу?

- Я думаю, как и все нормальные люди - Ашура вообще не стоило приглашать. Кого он тренировал и что доказал? С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить. Насколько я помню, Ашур является ставленником знаменитого и прогрессивного PASS. Я бы за этот прогрессивно-проактивный футбол его давно бы уже уволил - "полуфланги", "контрпрессинги", "25-е зоны". Наварганили разных слов, а играть лучше не стали. Президентов просто дурят! Такое ощущение, что президентам наших клубов по 15 лет.

- Удивительно, что его уволили за два тура до конца чемпионата. Это делалось для психологической встряски команды или просто лопнуло терпение?

- Вот это как раз непрофессионально, когда президенты увольняют тренеров за 2-4 тура до финиша чемпионата. Это говорит о том, что в "Полесье" аматоры работают. А кто же принял "Полесье", не Шевчук ли случайно?

- Александр Максимов, который тренировал команду U-19.

- Ясно, а я думал Шевчук. Славик у нас активный, поэтому я бы не удивился. Где он только не был: и в "Олимпике", и в "Вересе", и в "Рухе", и машины из Англии пригонял для ВСУ. Славик просто везде. Я над ним шучу, говорю: "Зачем ты себе за миллион долларов дом в Киеве купил, если дома почти не бываешь?".