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Леоненко - об отставке Ашура: С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить

Премьер-лига

По его словам, президентов клубов "просто дурят"

Леоненко - об отставке Ашура: С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить

скриншот youtube

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал увольнение Имада Ашура с "Полесья".

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- Сегодня "Полесье" уволило Ашура. Что думаете по этому поводу?

- Я думаю, как и все нормальные люди - Ашура вообще не стоило приглашать. Кого он тренировал и что доказал? С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить. Насколько я помню, Ашур является ставленником знаменитого и прогрессивного PASS. Я бы за этот прогрессивно-проактивный футбол его давно бы уже уволил - "полуфланги", "контрпрессинги", "25-е зоны". Наварганили разных слов, а играть лучше не стали. Президентов просто дурят! Такое ощущение, что президентам наших клубов по 15 лет.

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- Удивительно, что его уволили за два тура до конца чемпионата. Это делалось для психологической встряски команды или просто лопнуло терпение?

- Вот это как раз непрофессионально, когда президенты увольняют тренеров за 2-4 тура до финиша чемпионата. Это говорит о том, что в "Полесье" аматоры работают. А кто же принял "Полесье", не Шевчук ли случайно?

- Александр Максимов, который тренировал команду U-19.

- Ясно, а я думал Шевчук. Славик у нас активный, поэтому я бы не удивился. Где он только не был: и в "Олимпике", и в "Вересе", и в "Рухе", и машины из Англии пригонял для ВСУ. Славик просто везде. Я над ним шучу, говорю: "Зачем ты себе за миллион долларов дом в Киеве купил, если дома почти не бываешь?".

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Увольнение тренерского штаба Полесья связано с финансовыми махинациями в клубе - Источник
Виктор Леоненко Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Football fan (Odessa)
12.05.2025 в 14:51
І чого ж Вітю ніхто за тренера не бере?Бо пиз.іти легко а от працювати....
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Комментарии 1
Football fan (Odessa)
12.05.2025 в 14:51
І чого ж Вітю ніхто за тренера не бере?Бо пиз.іти легко а от працювати....
Ответить
0
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