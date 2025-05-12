Перспективный форвард Динамо может бесплатно перейти в один из клубов топ-лиг

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко вошел в сферу интересов европейских клубов. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Контракт Пономаренко с "Динамо" заканчивается в январе следующего года. То есть через месяц-два с ним можно будет бесплатно заключить предварительный контракт.

И из того, что я знаю, уже сейчас к Пономаренко есть определенный интерес со стороны европейских клубов — из Португалии, Бельгии, Испании, а также со стороны английских "Лестера" и "Вулверхэмптона", — сказал он в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".