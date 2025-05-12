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Перспективный форвард Динамо может бесплатно перейти в один из клубов топ-лиг

Премьер-лига
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Названы нынешних представителей АПЛ

Перспективный форвард Динамо может бесплатно перейти в один из клубов топ-лиг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко вошел в сферу интересов европейских клубов. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Контракт Пономаренко с "Динамо" заканчивается в январе следующего года. То есть через месяц-два с ним можно будет бесплатно заключить предварительный контракт.

И из того, что я знаю, уже сейчас к Пономаренко есть определенный интерес со стороны европейских клубов — из Португалии, Бельгии, Испании, а также со стороны английских "Лестера" и "Вулверхэмптона", — сказал он в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

В этом сезоне Пономаренко забил один гол в пяти матчах за первую команду "Динамо" и стал одним из лучших бомбардиров Юношеской Лиги УЕФА в составе молодежной команды "бело-синих" U-19.

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Чемпионат Испании Динамо (Киев) Вулверхэмптон АПЛ Динамо U19 (Киев) Чемпионат Бельгии Лестер Сити чемпионат Португалии трансфер Михаил Спиваковский Матвей Пономаренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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