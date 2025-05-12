Увольнение тренерского штаба Полесья связано с финансовыми махинациями в клубе - Источник

Причиной увольнения тренерского штаба "Полесья" стали так называемые "сегодняшние события", на которые клуб намекал в официальном заявлении. По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", двоих сотрудников скаутского отдела "поймали с поличным при передаче денег".

"Увольнение тренерского штаба "Полесья". Общественность сначала не обратила внимания на главные слова в заявлении клуба - "сегодняшние события". А зря. Именно в них была вся соль. По нашим данным речь идет о банальном "поймали с поличным при передаче средств" двух скаутов клуба. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей (аудио и визуальный с помощью технических средств) клубной службой безопасности житомирян. Все просто. Другие подробности оставляем футбольным видеоблогерам.

Не забывайте о "милицейском славном прошлом" владельца АТБ", - сообщил источник.