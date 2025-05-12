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Увольнение тренерского штаба Полесья связано с финансовыми махинациями в клубе - Источник

Премьер-лига

"Полесье" в центре скандала

Увольнение тренерского штаба Полесья связано с финансовыми махинациями в клубе - Источник

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Причиной увольнения тренерского штаба "Полесья" стали так называемые "сегодняшние события", на которые клуб намекал в официальном заявлении. По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", двоих сотрудников скаутского отдела "поймали с поличным при передаче денег".

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"Увольнение тренерского штаба "Полесья". Общественность сначала не обратила внимания на главные слова в заявлении клуба - "сегодняшние события". А зря. Именно в них была вся соль. По нашим данным речь идет о банальном "поймали с поличным при передаче средств" двух скаутов клуба. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей (аудио и визуальный с помощью технических средств) клубной службой безопасности житомирян. Все просто. Другие подробности оставляем футбольным видеоблогерам.

Не забывайте о "милицейском славном прошлом" владельца АТБ", - сообщил источник.

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Источник:
Динамо Киев Inside
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Весела Дача (Кривий Ріг)
12.05.2025 в 14:41
Довели діда пассівці.
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Комментарии 1
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.05.2025 в 14:41
Довели діда пассівці.
Ответить
0
0

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