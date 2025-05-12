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Увольнение тренерского штаба Полесья связано с финансовыми махинациями в клубе - Источник
"Полесье" в центре скандала
Фото: ФК Полісся
Причиной увольнения тренерского штаба "Полесья" стали так называемые "сегодняшние события", на которые клуб намекал в официальном заявлении. По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", двоих сотрудников скаутского отдела "поймали с поличным при передаче денег".
"Увольнение тренерского штаба "Полесья". Общественность сначала не обратила внимания на главные слова в заявлении клуба - "сегодняшние события". А зря. Именно в них была вся соль. По нашим данным речь идет о банальном "поймали с поличным при передаче средств" двух скаутов клуба. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей (аудио и визуальный с помощью технических средств) клубной службой безопасности житомирян. Все просто. Другие подробности оставляем футбольным видеоблогерам.
Не забывайте о "милицейском славном прошлом" владельца АТБ", - сообщил источник.
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