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Заключительный матч тура. Ингулец и Левый Берег огласили составы на игру
Стартовые составы команд
Фото: ФК Лівий Берег
Закрывать программу 28-го тура УПЛ будут "Ингулец" и "Левый Берег". Поединок состоится на стадионе "Ника» в Александрии. Обе команды определились со стартовыми составами на игру.
"Ингулец": Паламарчук, Малыш, Дубилей, Катрич, Свистун, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Пушкарев, Волохатый, Кисленко,
Запасные: Жилкин, Скороход, Дзень, Жовтенко, Дихтярук, Могильный, Бенедюк, Сад, Лисняк, Попов, Меленчук, Гаджук.
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"Левый Берег": Механив, Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов, Дедух, Банада, Диего, Синица, Шастал, Сухоручко,
Запасные: Караващенко, Самар, Якимов, Когут И, Косовский, Приходько, Когут М, Галас, Войцеховский, Ризнык, Кобзарь.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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