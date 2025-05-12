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Заключительный матч тура. Ингулец и Левый Берег огласили составы на игру

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Заключительный матч тура. Ингулец и Левый Берег огласили составы на игру

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Закрывать программу 28-го тура УПЛ будут "Ингулец" и "Левый Берег". Поединок состоится на стадионе "Ника» в Александрии. Обе команды определились со стартовыми составами на игру.

"Ингулец": Паламарчук, Малыш, Дубилей, Катрич, Свистун, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Пушкарев, Волохатый, Кисленко,

Запасные: Жилкин, Скороход, Дзень, Жовтенко, Дихтярук, Могильный, Бенедюк, Сад, Лисняк, Попов, Меленчук, Гаджук.

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"Левый Берег": Механив, Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов, Дедух, Банада, Диего, Синица, Шастал, Сухоручко,

Запасные: Караващенко, Самар, Якимов, Когут И, Косовский, Приходько, Когут М, Галас, Войцеховский, Ризнык, Кобзарь.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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