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"Бесспорно, надо переходить в другой клуб". Эксперт поразмышлял о будущем звезды Шахтера

Премьер-лига

Посоветовал альтернативу Серии А

"Бесспорно, надо переходить в другой клуб". Эксперт поразмышлял о будущем звезды Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент и эксперт Вячеслав Заховайло считает, что полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову надо продолжить карьеру в новом клубе, но скептически относится к идее его перехода в чемпионат Италии.

"Георгию, бесспорно, надо переходить из "Шахтера" в другой клуб. У спортсмена оптимальный возраст для такого трансфера. В конце концов, это возможность для профессионального роста. В "Шахтере" он со временем может потерять мотивацию, потому что украинский футбол приходит в упадок.

Но идти ли ему в серию А? Итальянский чемпионат считаю одним из самых тяжелых в Европе. Там много тактики, невероятная футбольная инженерия от тренеров, огромное значение придают защите. Судаков любит повозиться с мячом. Итальянские защитники такого не терпят. Он идеально подошел бы под испанский чемпионат. В Италии же футбольный интеллект имеет больший вес, чем скорость или выносливость игрока. Несмотря на все, если переход в "Ювентус" таки состоится, Георгия следует с этим поздравить и пожелать успехов", - сказал Заховайло.

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Источник:
Expres
Опубликовал: Александр Бураков
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