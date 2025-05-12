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Вакулко - о проблемах с реализацией: То мы забиваем много, то совсем не забиваем

Премьер-лига

Капитан "Кривбасса" прокомментировал поражение от "Колоса" (0:1)

Вакулко - о проблемах с реализацией: То мы забиваем много, то совсем не забиваем

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса", капитан команды Юрий Вакулко прокомментировал от "Колоса" (0:1) в домашнем матче 28-го тура УПЛ.

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- Юрий, что сегодня не получилось?

- В целом хорошо играли. Немножко не повезло сегодня. "Колос" неплохо действовал в защите, на контратаках. В одном из таких моментов поймал нас, воспользовался ошибкой и забил гол. Последние игры мы плюс-минус нашли свою игру. Потому что если взять последние пять туров, мы забили семь голов, пропустили только один. Необходимо было набирать очки и в этот раз.

- Что случилось, когда пропускали гол?

- Это футбол, такое бывает: один стандарт - команда забивает. Конечно, надо смотреть на свою игру, реализовывать свои моменты. У нас так, к сожалению, бывает иногда: то мы забиваем много, то совсем не забиваем, как сегодня.

- Над чем надо работать в дальнейшем, чтобы улучшить определенные компоненты игры?

- Будем разбирать игру с тренерами. Во-первых, надо работать над реализацией, а так в целом по игре, я считаю, что мы выглядели хорошо. Не хватило только забитых голов, - резюмировал Вакулко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Юрий Вакулко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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