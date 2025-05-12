Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вакулко - о проблемах с реализацией: То мы забиваем много, то совсем не забиваем
Капитан "Кривбасса" прокомментировал поражение от "Колоса" (0:1)
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса", капитан команды Юрий Вакулко прокомментировал от "Колоса" (0:1) в домашнем матче 28-го тура УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Юрий, что сегодня не получилось?
- В целом хорошо играли. Немножко не повезло сегодня. "Колос" неплохо действовал в защите, на контратаках. В одном из таких моментов поймал нас, воспользовался ошибкой и забил гол. Последние игры мы плюс-минус нашли свою игру. Потому что если взять последние пять туров, мы забили семь голов, пропустили только один. Необходимо было набирать очки и в этот раз.
- Что случилось, когда пропускали гол?
- Это футбол, такое бывает: один стандарт - команда забивает. Конечно, надо смотреть на свою игру, реализовывать свои моменты. У нас так, к сожалению, бывает иногда: то мы забиваем много, то совсем не забиваем, как сегодня.
- Над чем надо работать в дальнейшем, чтобы улучшить определенные компоненты игры?
- Будем разбирать игру с тренерами. Во-первых, надо работать над реализацией, а так в целом по игре, я считаю, что мы выглядели хорошо. Не хватило только забитых голов, - резюмировал Вакулко.
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане