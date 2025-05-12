"Все зависит от нас". В ЛНЗ назвали главную цель команды

Новый исполняющий обязанности генерального директора ЛНЗ Василий Каюк заявил, что перед командой стоит задача сохранить прописку в высшем дивизионе Украины.

"Кризисным менеджером себя не чувствую, потому что ситуация не является такой уж кризисной.

Да, мы в трудной ситуации сейчас, но мы в ситуации, в которой все зависит от нас. Поэтому мы играем, мы стараемся каждый матч выиграть, из каждого матча выжать максимум.

Футбол - такая штука, что не всегда удается сделать то, чего мы хотим, но шаг за шагом мы идем к нашей цели - остаться в УПЛ", - сказал Каюк.