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"Все зависит от нас". В ЛНЗ назвали главную цель команды
Пока приходится довольствоваться малым
fc-lnz.com
Новый исполняющий обязанности генерального директора ЛНЗ Василий Каюк заявил, что перед командой стоит задача сохранить прописку в высшем дивизионе Украины.
"Кризисным менеджером себя не чувствую, потому что ситуация не является такой уж кризисной.
Да, мы в трудной ситуации сейчас, но мы в ситуации, в которой все зависит от нас. Поэтому мы играем, мы стараемся каждый матч выиграть, из каждого матча выжать максимум.
Футбол - такая штука, что не всегда удается сделать то, чего мы хотим, но шаг за шагом мы идем к нашей цели - остаться в УПЛ", - сказал Каюк.
ЛНЗ занимает 12-е место в таблице УПЛ. Безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.
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