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Ингулец в конце первого тайма открыл счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Битва за выживание

Ингулец в конце первого тайма открыл счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 28-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Ингулец" принимает "Левый Берег".

Ингулец был более настырным в первом тайме и все-таки забил в его концовке – хороший дальний удар от Лосенко на 44-й минуте.

1:0, хозяева идут на перерыв, ведя в счете.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Левый Берег".

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