Ингулец в конце первого тайма открыл счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Календарь 28-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Ингулец" принимает "Левый Берег".

Ингулец был более настырным в первом тайме и все-таки забил в его концовке – хороший дальний удар от Лосенко на 44-й минуте.

1:0, хозяева идут на перерыв, ведя в счете.