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Ингулец в конце первого тайма открыл счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО
Битва за выживание
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Календарь 28-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Ингулец" принимает "Левый Берег".
Ингулец был более настырным в первом тайме и все-таки забил в его концовке – хороший дальний удар от Лосенко на 44-й минуте.
1:0, хозяева идут на перерыв, ведя в счете.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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