Бразилия на месте. Левый Берег сравнял счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

Календарь 28-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Ингулец" принимает "Левый Берег".

Ингулец был более настырным в первом тайме и все-таки забил в его концовке – хороший дальний удар вышел у Лосенко.

Тем не менее, после перерыва киевляне сравняли – после заброса на Шастала тот грудью сбросил на Сидннея, который пробил низом в правый угол.

1:1 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Левый Берег".