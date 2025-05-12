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Бразилия на месте. Левый Берег сравнял счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Сидней сравнял счет

Бразилия на месте. Левый Берег сравнял счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

Фото: ФК Лівий Берег

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 28-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Ингулец" принимает "Левый Берег".

Ингулец был более настырным в первом тайме и все-таки забил в его концовке – хороший дальний удар вышел у Лосенко.

Тем не менее, после перерыва киевляне сравняли – после заброса на Шастала тот грудью сбросил на Сидннея, который пробил низом в правый угол.

1:1 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Левый Берег".

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