Калюжный: Арбитр всю игру бегал и говорил, что будет давать мне карточки

Лидер "Александрии" Иван Калюжный подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:2), в котором он был удален с поля после двух желтых карточек.

– Иван после поражения от "Карпат" шансы на чемпионство у "Александрии" уже потеряны?

– Думаю, да. "Динамо" в двух играх нужно взять одно очко. Уверен, что для киевлян это не составит большого труда.

– Вы сильно расстроились поражению во Львове?

– Конечно. Хотелось бороться до конца, но некоторые люди своими решениями не дали нам этого сделать.

– Матч против "Карпат" получился эмоциональным. С чем это связано?

– Считаю, что это связано с осечкой "Динамо" в Житомире, поскольку до этого нас судили более-менее равно. Но то, что происходило в игре с "Карпатами", не поддается логическому объяснению. Еще до забитого нами гола чуть ли не каждый эпизод трактовался по-разному в обе стороны.

– "Александрия" в этой игре получила восемь желтых и одну красную карточку, в то время как "Карпаты" только один "горчичник". Неужели на поле все так было однозначно?

– Было много моментов, когда игроки соперника прыгали сзади в ноги, срывая наши атаки, но арбитр ограничивался только устными предупреждениями. А в нашу сторону желтый свет был постоянным. Простой пример: Джевани в центре поля делает мелкий фол и сразу получает желтую карточку. Чуть ли не сразу Мирошниченко прыгает ему в ноги, но судья дает обычный штрафной.

– На 90+1-й минуте арбитр Алексей Деревинский предъявил тебе второе предупреждение…

– Квасница прокинул мяч, сразу поджал ноги и упал. Во время этого эпизода я его не тронул и не шел прямой ногой. Однако арбитр без раздумий удалил меня с поля. Мне было интересно посмотреть этот эпизод по видео. И я лишь убедился, что меня удалили незаслуженно. Если бы даже я его зацепил, то его полет изменил бы направление, а он просто "красиво" сложился.

Более того, арбитр всю игру бегал и говорил, что будет давать мне карточки.

– Не первый раз ваш главный тренер Руслан Ротань высказывается о несправедливом судействе по отношению к "Александрии". Согласен с наставником?

– Руслан Петрович раньше делал акцент на каких-то эпизодах, пенальти, карточка незаслуженная. Бывало, что арбитры делали пару решающих решений и отпускали, но в игре с "Карпатами" этот человек "гнал" нас всю игру.

Мы тоже люди, заводимся после таких несправедливых действий. Арбитр это делает умышленно, так ему потом легче наказывать, кого он хочет.