"Буткевича ввели в заблуждение различные "советники". Украинский тренер оценил громкие увольнения в Полесье

Как уже сообщалось, сегодня в украинском футболе состоялась очередная тренерская отставка: житомирское "Полесье" прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром, который возглавлял команду с мая прошлого года.

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Мыслями по этому поводу поделился один из представителей нашего тренерского корпуса, бывший наставник "Закарпатья" и "Волыни" Петр Кушлык.

- Как думаете, не поторопилось ли руководство "Полесья", не дав возможности главному тренеру доработать до завершения чемпионата?

- Понять президента житомирского клуба можно. Ведь вкладывая огромные деньги и всю душу в развитие "Полесья", Геннадий Буткевич надеялся, что с годами его команда станет третьей силой в украинском футболе. Так, как это было в первой половине прошлого десятилетия с "Металлистом" и "Днепром". Но сейчас мы видим, что "Полесье" топчется на месте. Помнится, когда команду возглавлял Юрий Калитвинцев, он немало сделал для ее прогресса - сначала вывел в Премьер-лигу, затем заложил фундамент для того, чтобы закрепиться в ней. Сейчас "Полесью" нужен опытный тренер, харизматичный и авторитетный.

- Кого имеете в виду?

- Квалифицированных специалистов, которые много лет посвятили себя футболу, у нас достаточно. Взять хотя бы таких авторитетных тренеров, как Владимир Шаран, Виталий Кварцяный, Мирон Маркевич. Есть и другие, которые имеют большой опыт. С первыми двумя я в свое время работал в Ужгороде и Луцке, поэтому могу сказать одно: они, как и Маркевич, профессионалы до мозга костей. И если бы у меня возникла возможность снова работать с ними в одном штабе - даже не раздумывал бы, охотно согласился бы. Поэтому удивляюсь: как руководство "Полесья" не обратило на них внимание? Это известные в Украине и даже в Европе (помните еврокубковые выступления команд Маркевича и Шарана?) люди, которые не имеют никакого отношения к PASS и ее агентам. Прежде чем приглашать на ответственный пост нового человека, нужно отталкиваться от его послужного списка и достижений, а не от выданных авансов на перспективу. Я глубоко убежден, что во главе команды такого амбициозного клуба должен стоять специалист, который мог бы благодаря своему опыту правильно выстроить тренировочный процесс, иметь взаимопонимание с футболистами, знать все особенности нашего футбола и направлять "Полесье" на прогрессивную стезю. Имаду Ашуру, похоже, этого сделать не удалось.

- Как считаете, почему?

- Насколько приходилось слышать из разных источников, "химии" между главным тренером и футболистами не наблюдалось, а приобретенные за большие деньги легионеры не оправдывают возложенных на них надежд. Исключением может быть разве что Батиста, который неплохо вписался в атакующую игру "Полесья" и регулярно забивает. После попадания в сборную Украины несколько сдали, на мой взгляд, приглашенные в Житомир в прошлом году Назаренко и Гуцуляк. Возможно, причина как раз в том, что в команде делается что-то неправильно, и это накладывает свой отпечаток на игру и результаты. Я считаю, что с таким составом, таким количеством легионеров, такой инфраструктурой и финансовыми возможностями команда не должна пробуксовывать, а идти стабильно и ровно. Похоже, что Геннадия Буткевича ввели в заблуждение различные "советники", вот и происходит упомянутое мной топтание на месте. Получается, деньги и хорошие условия есть, а вот необходимого азарта и мощности у команды нет. Она буксует, играет нестабильно. Хотя по всем составляющим "Полесье" должно было бы быть если не в тройке, то в четверке - однозначно. Яркий пример правильной и рациональной работы - "Александрия" из провинциального городка на Кировоградщине. В Житомире же такой стабильности не прослеживается. Поэтому и неудивительно, что руководство "Полесья" пошло на такой кардинальный шаг за два тура до финиша чемпионата.

- Насколько действенным он может стать для "Полесья"?

- Возможно, эта шоковая терапия позволит житомирской команде в двух следующих играх - с "Зарей" и "Кривбассом" все же зацепиться за четвертую, еврокубковую, позицию. В том, что подобные шаги со стороны руководства дают эффект, все мы имели возможность убедиться на примере "Колоса". Помните, как президент коваливского клуба Андрей Засуха разошелся было с Русланом Костышиным, после чего команда из сезона в сезон стала регрессировать? А стоило ему вернуть этого тренера - и все стало на места.