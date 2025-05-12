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"Почему странный выбор?", - Леоненко порекомендовал новых тренеров для Полесья
А Ашур еще поработает в УПЛ
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, посоветовал руководству "Полеься" нового тренера на замену Имаду Ашура.
- Кого бы хотели увидеть главным тренером "Полесья" в новом сезоне?
– Заварова или Бессмертного.
– Странный выбор.
– Почему? Они хорошие тренеры и досконально знают наш футбол. Бессмертный уже давно работает, но ему не везет, его вечно обманывают. Когда вывел ФК "Полтава" в УПЛ, то президент закончил и разогнал команду.
– Но Заваров давно уже не тренировал.
– Какая разница, он же в "Динамо" сидит! Может, поэтому его и не возьмут, а возможно, он и сам уже не хочет тренировать.
- Как думаете, мы еще увидим Ашура во главе какого-то украинского клуба?
- Наши президенты, конечно же, пригласят. У нас тренеров любят тасовать. Вон только при мне Сабо в "Динамо" три раза приходил. Мессия! Наши президенты хотят показать, что разбираются в футболе, а на самом деле - нет.
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