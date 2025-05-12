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"Почему странный выбор?", - Леоненко порекомендовал новых тренеров для Полесья

Премьер-лига
Обновлено

А Ашур еще поработает в УПЛ

"Почему странный выбор?", - Леоненко порекомендовал новых тренеров для Полесья

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, посоветовал руководству "Полеься" нового тренера на замену Имаду Ашура.

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- Кого бы хотели увидеть главным тренером "Полесья" в новом сезоне?

– Заварова или Бессмертного.

– Странный выбор.

– Почему? Они хорошие тренеры и досконально знают наш футбол. Бессмертный уже давно работает, но ему не везет, его вечно обманывают. Когда вывел ФК "Полтава" в УПЛ, то президент закончил и разогнал команду.

– Но Заваров давно уже не тренировал.

– Какая разница, он же в "Динамо" сидит! Может, поэтому его и не возьмут, а возможно, он и сам уже не хочет тренировать.

- Как думаете, мы еще увидим Ашура во главе какого-то украинского клуба?

- Наши президенты, конечно же, пригласят. У нас тренеров любят тасовать. Вон только при мне Сабо в "Динамо" три раза приходил. Мессия! Наши президенты хотят показать, что разбираются в футболе, а на самом деле - нет.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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