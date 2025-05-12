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Хавбек Черноморца: О прошлых матчах можно забыть - начинаем новую историю
Черноморец все-таки обыграл Ворсклу
fco.com.ua
Полузащитник "Черноморца" Эмиль Мустафаев подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1).
– Получилась очень эмоциональная игра. За счёт чего удалось переломить ход матча и одержать волевую победу?
– В первую очередь – за счёт характера. Команда выложилась полностью. Все бились за результат. Нам очень нужна была эта победа. Впереди ещё матчи с "Динамо", "Александрией" – лидерами чемпионата. Ребята вышли и показали максимум. Все – молодцы, красавцы.
– Ты знал, что "Ворскла" – один из самых неудобных соперников "Черноморца"? До этого было пять обидных поражений подряд…
– Сегодня удалось победить. О прошлых матчах можно забыть. Начинаем новую историю. И начали мы её с победы.
– Ты, как всегда, был нацелен на гол. Пробивал, попал в штангу. Чего тебе не хватает, чтобы наконец открыть счёт своим голам?
– Не знаю, но с голами мне как-то не везёт. Но впереди ещё две игры, надеюсь, получится забить. Главное – что команда добилась нужного результата. Индивидуальные достижения – потом.
– Я так понимаю, в понедельник будете внимательно следить за противостоянием "Ингульца" и "Левого берега"?
– Надо следить за своими играми и результатами. И готовиться к новым матчам. Да, мы понимаем, что от их результата зависит наше положение. Да, интересно. Но главное для нас – это наши действия на поле и подготовка к решающим играм.
– То, что "Динамо" приедет в Одессу ещё не чемпионом и с высокой мотивацией – это скорее плюс или минус для "Черноморца"?
– Не могу сказать, плюс это или минус. Просто с такими командами, которые играют в еврокубках – "Динамо", "Шахтёр", "Полесье", "Александрия" – всегда интересно играть. Это команды более высокого уровня, они многое повидали. Они сами дают играть, не садятся в глухую оборону. И настрой на такие матчи – соответствующий.
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