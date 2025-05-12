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Легионер Динамо летом вернется в Киев. Но, ненадолго

Премьер-лига
Обновлено

Виборг не будет выкупать контракт Джастина Лонвейка

Легионер Динамо летом вернется в Киев. Но, ненадолго

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк, который играет в аренде в датском "Виборге", летом вернется в расположение киевского клуба.

У датчан есть опция выкупа игрока, но они ее не собираются активировать, и поэтому Джастин летом вернется в Киев.

Впрочем, сам футболист также не горит желанием выступать за "Динамо", и поэтому клуб будет снова искать ему вариант с арендой или или полноценным трансфером.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Джастин провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Динамо" истекает в июне 2027 года.

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Динамо (Киев) Виборг Джастин Лонвейк
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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