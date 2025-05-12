Легионер Динамо летом вернется в Киев. Но, ненадолго

Полузащитник " Динамо " Джастин Лонвейк, который играет в аренде в датском "Виборге", летом вернется в расположение киевского клуба.

У датчан есть опция выкупа игрока, но они ее не собираются активировать, и поэтому Джастин летом вернется в Киев.

Впрочем, сам футболист также не горит желанием выступать за "Динамо", и поэтому клуб будет снова искать ему вариант с арендой или или полноценным трансфером.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Джастин провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Динамо" истекает в июне 2027 года.