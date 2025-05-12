Поворознюк: В УАФ нужно приехать, поддержать и хлопать в ладони Шевченко

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к УАФ и пояснил, почему он не поехал на Конгресс Ассоциации.

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– Почему вы не поехали на конгресс УАФ?

– Это кто-то некомпетентный вообще задает такие вопросы. На конгресс УАФ ездят только те, кто есть в списках. Там сидят дедушки и бабушки, которые уже в памперсах ходят.

В УАФ нужно приехать, поддержать и хлопать в ладони Шевченко. Иначе – нельзя, потому что если об Андрее Николаевиче что-то кто-то плохое скажет, то такому человеку вообще не позволят туда приехать. Поворознюка в этих списках никогда не было и не будет.