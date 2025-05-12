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Долгожители и скорострелы. Реестр тренеров УПЛ (по мотивам увольнения Ашура)
Обновление о главных наставниках клубов высшего дивизиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Теперь уже экс-главный тренер "Полесья" Имад Ашур, являвшийся самым молодым наставником команды УПЛ (19 апреля ему исполнилось 37 лет), не дотянул ровно две недели до годовщины своего пребывания во главе "волков". И этому факту особо не стоит удивляться: полный карт-бланш тренеру в современных условиях – большая редкость. Нынешние результаты просто глупо сравнивать с теми, что были у Мирчи Луческу в "Шахтере" или у Виталия Кварцяного в "Волыни". Как результат, ровно половина, восемь из 16 коучей клубов УПЛ (включая уже уволенного Ашура), отработали на нынешнем месте менее года. Главным же долгожителем УПЛ ныне является рулевой "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Во главе "бело-красно-черных" он уже без малого три года. Второе место занимает Руслан Ротань, принявший "Александрию" в декабре 2022-го.
Ну а звание самого молодого тренера в Премьер-лиге после увольнения Ашура перешло к наставнику "Карпат" Владиславу Лупашко. Самый возрастной – коуч "ЛНЗ" Роман Григорчук, в марте отметивший 60-летний юбилей.
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