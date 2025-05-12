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Долгожители и скорострелы. Реестр тренеров УПЛ (по мотивам увольнения Ашура)

Премьер-лига
Обновлено

Обновление о главных наставниках клубов высшего дивизиона

Долгожители и скорострелы. Реестр тренеров УПЛ (по мотивам увольнения Ашура)

Getty Images / Global Images Ukraine

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Теперь уже экс-главный тренер "Полесья" Имад Ашур, являвшийся самым молодым наставником команды УПЛ (19 апреля ему исполнилось 37 лет), не дотянул ровно две недели до годовщины своего пребывания во главе "волков". И этому факту особо не стоит удивляться: полный карт-бланш тренеру в современных условиях – большая редкость. Нынешние результаты просто глупо сравнивать с теми, что были у Мирчи Луческу в "Шахтере" или у Виталия Кварцяного в "Волыни". Как результат, ровно половина, восемь из 16 коучей клубов УПЛ (включая уже уволенного Ашура), отработали на нынешнем месте менее года. Главным же долгожителем УПЛ ныне является рулевой "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Во главе "бело-красно-черных" он уже без малого три года. Второе место занимает Руслан Ротань, принявший "Александрию" в декабре 2022-го.

Ну а звание самого молодого тренера в Премьер-лиге после увольнения Ашура перешло к наставнику "Карпат" Владиславу Лупашко. Самый возрастной – коуч "ЛНЗ" Роман Григорчук, в марте отметивший 60-летний юбилей.

Долгожители и скорострелы. Реестр тренеров УПЛ (по мотивам увольнения Ашура) - изображение 1
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чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Комментарии
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octoberfog (Київ)
12.05.2025 в 19:06
Судячи з таблиці, наймолодший зараз не Бартулович, а Лупашко, він народився на 2 місяці пізніше за Младена.
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Комментарии 1
octoberfog (Київ)
12.05.2025 в 19:06
Судячи з таблиці, наймолодший зараз не Бартулович, а Лупашко, він народився на 2 місяці пізніше за Младена.
Ответить
0
0

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