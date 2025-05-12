Не следует прибивать Ашура. Руководство Полесья должно отчитываться перед собой

В последнем туре Премьер-лиги произошли важные пертурбации в турнирной таблице.

“Полесье” выдало неплохую игру против “Динамо” (0:0), однако на деле получило немного. Да, положительный плюсик в карму, — мол, “мы можем бороться с грандами”, — впрочем, это мизер, если сравнить с потерянной четвертой строчкой.

“Кривбасс” неожиданно уступил “Колосу” (0:1), поэтому общей ситуацией воспользовались “Карпаты” — порадовали эффектным камбэком, совершенным в борьбе с “Александрией” (2:1), и таким образом оказались ближайшими к получению еврокубковой прописки.

Готовы поспорить, что гол, проведенный Амбросием Чачуа, немедленно запустил процесс решения судьбы Имада Ашура. Еще бы, в начале сезона львовяне в лучшем случае расценивались в качестве претенциозного середняка, а тут такой огромный успех и параллельно ощутимый удар по амбициям конкурентов.

Учитывая то, что в будущем “стая” встретится с довольно крепкой луганской “Зарей”, а затем — криворожанами, также настроенными на международную путевку, где-то вера внутри высшего руководства клуба треснула. Казалось бы, разница между “зелено-белыми” — всего два некритичных очка, но итог один: Ашур уволен.

Конечно, так и хочется спустить всех собак на специалиста. Недаром же бытует популярная футбольная аксиома: ответственность за результат всегда несет тренер.

Если оперировать сухими фактами, то придраться есть к чему: Имад не сумел гарантировать стабильность, запомнился плохим ноябрем-декабрем, неуверенно вошел в весенний отрезок (чего стоят ничья с “Оболонью” и уничтожение ровенским “Вересом” 1:5) и, в конце концов, оказался у разбитого корыта.

Отсутствие адаптивности — очевидный минус. Житомиряне неплохо зарекомендовали себя с топами отечественного разлива, однако с явными аутсайдерами не во всех случаях смогли выложиться. Вышеупомянутая “Оболонь” (0:0), “Левый Берег” (0:0 и 1:1), “Колос” (дважды - по 1:1) — если бы вот здесь удалось оформить максимальное количество зачетных баллов, то сейчас мы бы характеризовали наставника (вряд ли бывшего) в более ярких тонах.

Ашур произвел хороший эффект на старте розыгрыша (правда, тогда мало кто понимал, что от него ждать), классно разобрался с “Шахтером”, попытался дать бой Александру Шовковскому и Руслану Ротаню. Впрочем, этого критически мало, ведь 75 процентов участников УПЛ — это история про “забаррикадироваться позади, выстрадать 90 минут, зато заработать очко”. “Полесье” продемонстрировало интересные тактические ходы (это особенно четко прослеживалось против Марино Пушича), однако не придумало, как постоянно брать свое с коллективами закрытого стиля. И это проблема.

Причем широкая — похоже, так же постигла “Шахтер”: вроде и есть исполнители высокого уровня, но отсутствуют действенная методика борьбы на длительной дистанции и целостная философия видения проекта. Не сладкие комментарии, полотнами опубликованные на клубном веб-сайте, а пошаговая стратегия развития — пункт за пунктом.

Ашур имел в распоряжении Гуцуляка, Назаренко, еще нескольких примечательных игроков с потенциалом, но не построил единый и устойчивый механизм. Здесь требуется немало времени, и красноречивым примером послужит Ротань — на третий сезон работы с “горожанами” он наконец доказал актуальность своих взглядов и закрыл рты хейтерам. Геннадий Буткевич не столь терпелив. Имеет право.

Недавняя публичная порка Гиорги Майсурадзе, который своим удалением подвел команду в матче с той же “Александрией”, оставила двоякое впечатление: с одной стороны, сложилось ощущение, что Ашур от безысходности искал виноватого, с другой — футболисты давно заслужили наказание, пусть и на глазах общественности. Как бы там ни было, а пошли привычные разговоры о неопытности рулевого полищуков — ключевая мысль, пронизывавшая весь период нахождения Имада в Житомире.

Многие отреагировали на прощание с оптимизмом — откройте любую из соцсетей и почитайте комментарии под соответствующим постом. Эмоции прогнозируемы, но давайте честно: все осознавали риски даже тогда, когда Геннадий Буткевич собрал пресс-конференцию и объявил о ставке, сделанной в пользу 37-летнего коуча.

И не надо здесь манипулировать знакомым тейком о так называемых “мальчиках с айпадами” — определенный круг экспертов обожает критиковать систему PASS и непременно вспомнит этот аргумент в обсуждении сегодняшнего события. Владислав Лупашко также посетил курсы, сам читал лекции, впрочем, ничто не помешало “карпатовцу” показать уверенное продвижение по украинской “вышке” (что интересно, ни Виктор Вацко, ни Игорь Цыганык не задевают представителя Львова).

Все зависит от опыта и у Лупашко он есть — не надо игнорировать победу в Первой лиге во главе с детищем Александра Поворознюка. К тому же за плечами игроцкая биография — “Борисфен”, “Львов”, “Оболонь”, кропивницкая “Зирка” и “Ингулец” (все причастны к УПЛ) обеспечили бэкграунд. Тонкости раздевалки, умение коммуницировать на равных — важный скилл, прежде чем ты хочешь донести сугубо тренерскую информацию.

Еще один нюанс — не следует “лепить” образ, согласно которому Буткевича якобы “надули”. “А вот владельцу “Полесья” подсунули какого-то ноунейма, это все благодаря протекции Глеба Платова и Сергея Реброва”. Перед нами банальное и бессовестное смещение акцентов — разве в клубе не знали, что Ашур воспринимался хоть и перспективным, но все же котом в мешке? Что в его распоряжении? Достаточно открыть Википедию, чтобы убедиться: уровень СДЮШОР и “юшки” “Днепра-1”. Вообще-то это не секрет.

Все видели, что опыт Ашура равен нулю, и тем не менее “стая” прибегла к экспериментам. И так предвзятое отношение подогрелось смелым и резким заявлением вице-президента Владимира Тесли (тоже прекратил сотрудничество): "Наша минимальная задача на следующий сезон — выиграть Кубок Украины и чемпионат. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов, вот там надо будет уже смотреть. Но это нормальная история".

Скажите, кому нужно лишнее давление?

Имад виноват в провалах на поле, но это же касается тех, кто заседает в кабинетах. “Полесье” потеряло год, должно с этим смириться, признать ошибку и пойти дальше.