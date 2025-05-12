Эксперт: Отставка Пушича назрела, а Судаков уже купил билеты во все страны, куда его зовут

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о проблемах " Шахтера " в нынешнем сезоне и считает, что отставка главного тренера "горняков" назрела.

– Чем вы объясните провал "Шахтера"?

– Я бы назвал несколько причин, одна из которых – это чрезмерная эксплуатация бразильской идеологии. Эти тренды уходят на второй план. Бразилия стала богаче, и игроки уже не так охотно покидают родину. А финансовые возможности наших клубов, в частности, "Шахтера" заметно уменьшились, что привело к тому, что "горняки" начали брать посредственных легионеров.

И в такой важный момент, когда команду покинули такие лидеры, как Андрей Пятов, потом Тарас Степаненко, тот же Александр Зубков, зашел неопытный тренер. Если не считать один сезон, когда Марино Пушич возглавляя нидерландский "Твенте" во втором дивизионе, больше у него не было самостоятельной работы.

А чем отличается работа главного тренера от ассистента? Принятием глобальных решений на перспективу и понимания, что будет завтра. Поэтому приглашение "Шахтером" боснийского специалиста, было ошибкой.

У нас в стране война и опять же, ставка на легионеров в такой ситуации также неоправдана. Обычный человеческий страх не дает в полной мере игроку раскрыться.

– Смена главного тренера в данной ситуации неизбежна?

– Она созрела. Даже сам тренер, который посреди сезона сообщает, что хотел бы поработать в "Ливерпуле" и так далее, говорит о том, что он сам готов к переменам. Или это его агенты запускают информацию, я не знаю. Но обстановка в "Шахтере", как мне кажется, не очень хорошая. Также очень странно, что в разгар сезона, лидеров коллектива продают в Турцию… Бразильцы, как мне кажется, только в еврокубках готовы выкладываться на 100%. А Георгий Судаков купил билеты во все страны Европы, куда его приглашают (улыбается).