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Кобин - о победе Ингульца: Пациент скорее жив, чем мертв

Премьер-лига

Ингулец продолжает борьбу

Кобин - о победе Ингульца: Пациент скорее жив, чем мертв

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Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (2:1).

"Игра была напряженной. Все отлично понимали, и даже я понимал, что мне, приходя к вам после игры, нужно будет констатировать факт, как врачу в больнице, когда пациент тяжело болен. Могу констатировать, что пациент скорее жив, чем мертв. Мы в борьбе, так что все впереди.

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Действительно, хочу отметить Лосенко и Фарасеенко, но, в первую очередь, хочу отметить всю команду, потому что они тяжело работали всю неделю, готовились к тяжелому матчу. Поэтому следует отметить всю команду, в том числе вышедших со скамейки запасных, потому что провели отличный второй гол.

Быстрая атака, был быстрый ввод мяча в игру от Алексея, и Могильный хорошо сработал. А то, что эти игроки умеют забивать - это еще раз подтверждает то, что они растут как игроки, прогрессируют, и это меня очень радует, что у меня есть такие игроки, как Лосенко и Фарасеенко.

Когда Фарасеенко пришел к нам, у него многое не получалось. Но я видел его самоотдачу, его желание засветить себя в Премьер-лиге, показать свой уровень. Я знал, что этот игрок забьет гол в тот момент, когда потребуется. Он это сделал, и чуечка меня не подвела", - сказал Кобин.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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