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Вацко: У Шахтера есть предварительные договоренности с Тураном
Но вопрос еще не закрыт
Gazete Oksijen
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о возможном назначении Арды Турана новым главным тренером "
"Мои источники говорят, что предварительные договорённости между Тураном и "Шахтером" есть. Но к чему это придет, какие факторы в дальнейшем сыграют роль. Вы понимаете, что мы в состоянии войны живем. Все это понимают.
Поэтому так, аккуратно – предварительные договорённости есть, но говорить как ос свершившимся факте еще рано". Вопрос еще далеко не закрыт, - сказал Вацко.
Также отметим, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 6-м месте.
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