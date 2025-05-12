Вацко: У Шахтера есть предварительные договоренности с Тураном

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о возможном назначении Арды Турана новым главным тренером " Шахтера ", о чем в последнее время активно пишут СМИ.

"Мои источники говорят, что предварительные договорённости между Тураном и "Шахтером" есть. Но к чему это придет, какие факторы в дальнейшем сыграют роль. Вы понимаете, что мы в состоянии войны живем. Все это понимают. Поэтому так, аккуратно – предварительные договорённости есть, но говорить как ос свершившимся факте еще рано". Вопрос еще далеко не закрыт, - сказал Вацко.

Также отметим, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 6-м месте.