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Журналист: Вчера Ашур выставил определенный ряд условий руководству Полесья – это стало последней каплей
Еще позавчера увольнять Ашура не собирались
Фото: ФК Полісся
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о увольнении Имада Ашура из "Полесья".
"На вчерашний день никаких мыслей у Буткевича о том, чтобы увольнять Ашура не было. "Полесье" не собиралось прекращать сотрудничество со своим главным тренером. Была договоренность о том, что команда доиграет сезон, а дальше нужно сесть, рассмотреть... В зависимости от того, какое команда займет место. Команда еще претендует на еврокубки, сыграла вничью с "Динамо".
Но вчера вечером ситуация резко изменилась после того, как сам главный тренер выставил определенный ряд условий руководству клуба, которые они должны были выполнить в ближайшее время. В частности, официальные опровержения каких-то слухов в информационном поле. Кроме того, так же, нужно было убрать некоторых людей из команды, из клуба.
Как следствие – это стало последней каплей, которая переполнила уже терпение Геннадия Буткевича. Он решил, что уже, наверное, в такой ситуации ставить ультиматумы – это неуместно. Как следствие – сегодня Александр Денисов и Вячеслав Шевчук имели разговор с Имадом Ашуром, на котором ему объявили, что клуб прекращает с ним сотрудничество, с тренерским штабом", – сказал Цыганык.
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