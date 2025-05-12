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Журналист: Вчера Ашур выставил определенный ряд условий руководству Полесья – это стало последней каплей

Премьер-лига
Обновлено

Еще позавчера увольнять Ашура не собирались

Журналист: Вчера Ашур выставил определенный ряд условий руководству Полесья – это стало последней каплей

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о увольнении Имада Ашура из "Полесья".

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"На вчерашний день никаких мыслей у Буткевича о том, чтобы увольнять Ашура не было. "Полесье" не собиралось прекращать сотрудничество со своим главным тренером. Была договоренность о том, что команда доиграет сезон, а дальше нужно сесть, рассмотреть... В зависимости от того, какое команда займет место. Команда еще претендует на еврокубки, сыграла вничью с "Динамо".

Но вчера вечером ситуация резко изменилась после того, как сам главный тренер выставил определенный ряд условий руководству клуба, которые они должны были выполнить в ближайшее время. В частности, официальные опровержения каких-то слухов в информационном поле. Кроме того, так же, нужно было убрать некоторых людей из команды, из клуба.

Как следствие – это стало последней каплей, которая переполнила уже терпение Геннадия Буткевича. Он решил, что уже, наверное, в такой ситуации ставить ультиматумы – это неуместно. Как следствие – сегодня Александр Денисов и Вячеслав Шевчук имели разговор с Имадом Ашуром, на котором ему объявили, что клуб прекращает с ним сотрудничество, с тренерским штабом", – сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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911+ (Харків)
12.05.2025 в 21:32
Тренер-стратег, мабуть, втратив береги. Можливо, припустив, що він людина number One в Житомирі. А можливо, він щось попросив в керівництва за "порадою" свого агента. Що можна було попросити (або вимагати) від Буткевича, щоб за два тури до кінця чемпіонату, важливого для Полісся, сказати головному тренерові "До побачення!" ?
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Комментарии 1
911+ (Харків)
12.05.2025 в 21:32
Тренер-стратег, мабуть, втратив береги. Можливо, припустив, що він людина number One в Житомирі. А можливо, він щось попросив в керівництва за "порадою" свого агента. Що можна було попросити (або вимагати) від Буткевича, щоб за два тури до кінця чемпіонату, важливого для Полісся, сказати головному тренерові "До побачення!" ?
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