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Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Интересное решение от Ярослава

Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий собственными деньгами вложился в налаживание работы базы одесского клуба.

"Из того, что я знаю, Ракицкий, когда приехал на базу в Совиньон, увидев, что там не работает банный комплекс, чуть ли не за свой счет починил это все. Оплатил работы, чтобы люди могли не ехать в какую-нибудь ближайшую сауну, а получали все эти восстановительные процедуры непосредственно на базе.

Вложился также в коммуникации из того, что я слышал. То есть человек получил месячную зарплату и сказал: "Давайте будет так, потому что нам это нужно", – рассказал Спиваковский.

Напомним, что Ракицкий присоединился к одесскому клубу в конце марта этого года. В нынешнем сезоне Ярослав сыграл в 7 матчах за Черноморец, отличившись одним ассистом.

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Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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