Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что защитник " Черноморца " Ярослав Ракицкий собственными деньгами вложился в налаживание работы базы одесского клуба.

"Из того, что я знаю, Ракицкий, когда приехал на базу в Совиньон, увидев, что там не работает банный комплекс, чуть ли не за свой счет починил это все. Оплатил работы, чтобы люди могли не ехать в какую-нибудь ближайшую сауну, а получали все эти восстановительные процедуры непосредственно на базе.

Вложился также в коммуникации из того, что я слышал. То есть человек получил месячную зарплату и сказал: "Давайте будет так, потому что нам это нужно", – рассказал Спиваковский.