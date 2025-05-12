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Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца
Интересное решение от Ярослава
instagram.com/fcchornomorets
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что защитник "
"Из того, что я знаю, Ракицкий, когда приехал на базу в Совиньон, увидев, что там не работает банный комплекс, чуть ли не за свой счет починил это все. Оплатил работы, чтобы люди могли не ехать в какую-нибудь ближайшую сауну, а получали все эти восстановительные процедуры непосредственно на базе.
Вложился также в коммуникации из того, что я слышал. То есть человек получил месячную зарплату и сказал: "Давайте будет так, потому что нам это нужно", – рассказал Спиваковский.
Напомним, что Ракицкий присоединился к одесскому клубу в конце марта этого года. В нынешнем сезоне Ярослав сыграл в 7 матчах за Черноморец, отличившись одним ассистом.
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