Журналист: Шевчук в концовке сезона был готов самостоятельно принять Полесье

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский порассуждал о том, кто его может заменить Имада Ашура на должности главного тренера "Полесья". Интересно, что свой комментарий Спиваковский записал еще до того, как официально стало известно об отставке тренера .

"Ровно год назад Ротань был главной кандидатурой на должность главного тренера "Полесья". В мае 2024 года именно с ним велись переговоры, насколько я знаю.

Что заставило отказаться? Во-первых, потому что Руслан Ротань уехал на Олимпиаду, он пропускал огромную часть межсезонья. Наверное, это не очень подошло Буткевичу. А потом на горизонте появился Имад Ашур. Собственно говоря, Буткевич решил сделать ставку именно на него.

Человеком, который сейчас максимально приближен к Геннадию Буткевичу, по моей информации, является спортивный директор Вячеслав Шевчук. Как мы помним, Шевчук на тот момент выиграл конкуренцию у Александра Хацкевича, который так или иначе отождествлялся с компанией ProStar. Шевчук выглядел более равноудаленной персоной, которая имеет много коммуникаций, связей со всеми сферами влияния в украинском футболе, как тогда казалось.

По моей информации, если кратко охарактеризовать нарративы Шевчука на этой должности, то, во-первых, это радикальное решение сменить тренерский штаб вместе с главным тренером. Во-вторых, полностью реорганизовать скаутинговую систему.

Если мы говорим о кадровой работе, то, в-третьих, по мнению Шевчука, из того, что я понимаю, нужно сделать ставку на опытных украинцев.

Я слышал три фамилии, чтобы мы примерно понимали, что это за игроки. Я слышал о Егоре Назарине, Игоре Харатине и Александре Караваеве. К тому же, последняя кандидатура довольно настойчиво продвигалась в "Полесье".

Что общего между этими игроками? Есть определенный туман относительно их будущего, непонятно, какие перспективы они имеют по подписанию контрактов в клубах, где они играют. Кроме Харатина, потому что я думаю, что у него в "Вересе" все просто тип-топ.

Во-вторых, из того, что мы все понимаем, это люди, которые являются клиентами одной конкретной агентской компании (ProStar - прим.). Здесь уже равноудаленность Шевчука может ставиться под определенное сомнение.

Эта стратегия, из того, что я знаю, если она будет реализована, где-то возвращает "Полесье" в эпоху Юрия Калитвинцева. Это все то же самое, по факту. Для того, чтобы вся эта триада заработала, нужен еще и соответствующий тренер.

Из того шорт-листа, о котором мы говорили, я слышал еще о наличии в нем Олега Шандрука и Юрия Вернидуба. Хотя они тоже, насколько я помню, не имеют конкретного отношения к самой популярной агентской компании в Украине.

Еще одна, как по мне, важная деталь – это подтверждают многие источники – Вячеслав Шевчук был готов самостоятельно принять команду именно в этот период, в конце чемпионата, в должности временного главного тренера.

"Полесье" - это клуб, в котором на любом этапе рассматривается много опций, все это обсуждается, принимается решение президентом. И такая опция где-то существовала.

Вся эта безграничная энергия Вячеслава Шевчука, которая просто фонтанирует из него – это энергия человека, который хочет быть везде, хочет быть вовлеченным во все процессы, участвовать во всем и всем советовать", - сказал Спиваковский.