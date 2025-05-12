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Журналист: Шевчук в концовке сезона был готов самостоятельно принять Полесье

Премьер-лига

Шевчук сейчас - максимально приближенный человек к президенту Полесья

Журналист: Шевчук в концовке сезона был готов самостоятельно принять Полесье

polissyafc.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский порассуждал о том, кто его может заменить Имада Ашура на должности главного тренера "Полесья". Интересно, что свой комментарий Спиваковский записал еще до того, как официально стало известно об отставке тренера.

"Ровно год назад Ротань был главной кандидатурой на должность главного тренера "Полесья". В мае 2024 года именно с ним велись переговоры, насколько я знаю.

Что заставило отказаться? Во-первых, потому что Руслан Ротань уехал на Олимпиаду, он пропускал огромную часть межсезонья. Наверное, это не очень подошло Буткевичу. А потом на горизонте появился Имад Ашур. Собственно говоря, Буткевич решил сделать ставку именно на него.

Человеком, который сейчас максимально приближен к Геннадию Буткевичу, по моей информации, является спортивный директор Вячеслав Шевчук. Как мы помним, Шевчук на тот момент выиграл конкуренцию у Александра Хацкевича, который так или иначе отождествлялся с компанией ProStar. Шевчук выглядел более равноудаленной персоной, которая имеет много коммуникаций, связей со всеми сферами влияния в украинском футболе, как тогда казалось.

По моей информации, если кратко охарактеризовать нарративы Шевчука на этой должности, то, во-первых, это радикальное решение сменить тренерский штаб вместе с главным тренером. Во-вторых, полностью реорганизовать скаутинговую систему.

Если мы говорим о кадровой работе, то, в-третьих, по мнению Шевчука, из того, что я понимаю, нужно сделать ставку на опытных украинцев.

Я слышал три фамилии, чтобы мы примерно понимали, что это за игроки. Я слышал о Егоре Назарине, Игоре Харатине и Александре Караваеве. К тому же, последняя кандидатура довольно настойчиво продвигалась в "Полесье".

Что общего между этими игроками? Есть определенный туман относительно их будущего, непонятно, какие перспективы они имеют по подписанию контрактов в клубах, где они играют. Кроме Харатина, потому что я думаю, что у него в "Вересе" все просто тип-топ.

Во-вторых, из того, что мы все понимаем, это люди, которые являются клиентами одной конкретной агентской компании (ProStar - прим.). Здесь уже равноудаленность Шевчука может ставиться под определенное сомнение.

Эта стратегия, из того, что я знаю, если она будет реализована, где-то возвращает "Полесье" в эпоху Юрия Калитвинцева. Это все то же самое, по факту. Для того, чтобы вся эта триада заработала, нужен еще и соответствующий тренер.

Из того шорт-листа, о котором мы говорили, я слышал еще о наличии в нем Олега Шандрука и Юрия Вернидуба. Хотя они тоже, насколько я помню, не имеют конкретного отношения к самой популярной агентской компании в Украине.

Еще одна, как по мне, важная деталь – это подтверждают многие источники – Вячеслав Шевчук был готов самостоятельно принять команду именно в этот период, в конце чемпионата, в должности временного главного тренера.

"Полесье" - это клуб, в котором на любом этапе рассматривается много опций, все это обсуждается, принимается решение президентом. И такая опция где-то существовала.

Вся эта безграничная энергия Вячеслава Шевчука, которая просто фонтанирует из него – это энергия человека, который хочет быть везде, хочет быть вовлеченным во все процессы, участвовать во всем и всем советовать", - сказал Спиваковский.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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