Михайленко и Динамо: формула роста

Николай Михайленко – имя, которое все чаще звучит в контексте киевского "Динамо". Молодой полузащитник, прошедший путь от академии клуба через аренды и прямиком до основного состава, вызывает интерес как у болельщиков, так и у футбольных аналитиков. Все это поверхностные наблюдения, а так ли он хорош? Потому как разбирая статистические показатели можно увидеть, что там не все так радужно. Большинство ценителей футбола обращают внимание на голы и результативные передачи, но помимо этого есть еще масса полезных действий, которые находятся в тени.

"Доходила до меня информация, что Александр Шовковский очень доволен тем, как выглядит на тренировках и в контрольных матчах Николай Михайленко. Шовковский был очень доволен Михайленко еще во время подготовки и, в принципе, он на Михайленко рассчитывал как на основного опорного полузащитника на весеннюю часть сезона – как минимум на начало весенней части сезона. И дальше уже сезон показал, что, в принципе, Шовковский не ошибся", – сказал Виктор Вацко.

Карьера и развитие

Николай Михайленко родился 22 мая 2001 года в поселке Варва Черниговской области. Свою футбольную карьеру он начал в ДЮФШ "Европа" (Прилуки), а в 2013 году он решил попробовать свои силы в столице. Тогда Николай попал в ДЮСШ "Победитель". Хорошо зарекомендовав себя в команде он обратил на себя внимание скаутов "Динамо". Киевский клуб богат на талантов из своей академии, потому они оценили перспективы данного перехода и забрали Михайленко к себе.

"Надо отдать должное тем людям, которые готовили поле. Как для этого времени года, то газон действительно в хорошем состоянии. Приятно было играть в футбол, даже сейчас. Мой гол? Очень счастлив, потому что я в Динамо с детства и всегда мечтал играть и забивать за родную команду. Самое главное, что мы одержали победу, и я помог команде победить", – сказал Николай.

Дела шли здорово и Николай рос в профессиональном плане. Был период в его карьере, когда он стал капитаном команды "Динамо" U-19. Тогда Михайленко и завоевал юношеское чемпионство Украины и выступал в Юношеской лиге УЕФА. Следом пошла молодежка, где он в дебютировал летом 2020 года. Тогда Николай и забил свой гол в ворота "Олимпика", где киевляне с треском разгромили оппонента со счетом 9:0. Время шло и уже пора было переходить во взрослый футбол – куда незамедлительно и отправился Михайленко. В 2021 году тренерским штабом было принято решение об аренде молодого полузащитника. Николай тогда переехал в Одессу и выступал в составе "Черноморца". В их составе он провел 15 матчей, в которых дважды забил и отдал две голевые передачи. После срок аренды был окончен, но закрепиться в составе "Динамо" не вышло и Михайленко поехал в "Зарю", где отыграл пять матчей и заинтересовал "Александрию". Вот здесь и произошло становления зрелого полузащитника. Начиная с сезона 2022/2023 Николай провел 30 игр и продемонстрировал высокий уровень футбола. После этого тренерский штаб киевлян принял решение возвращать игрока в состав и использовать его на благо команды. Дебют за "Динамо" произошел летом 2024 года, когда Михайленко вышел в матче против "Карпат".

Сильные и слабые стороны

Чтобы более детально разобраться в сильных и слабых сторонах нужно проанализировать углубленные показатели и стиль игры Михайленко. Прежде всего нужно начать с базы – это номинальная позиция. Николай является опорным полузащитником (ЦОП), но благодаря своей универсальности может быть использован под другими амплуа. Из более подходящих стоит отметить базового полузащитника (ЦП) и конечно же центрального защитника (ЦЗ). Несмотря на то, что Михайленко быстро и удачно подстраивается под установки тренерского штаба , все же больший КПД именно в опорной зоне. Но к этому все некоторые футбольные ресурсы и эксперты отмечают возможность задействования ближе к атакующей зоне на позиции ЦАП.

Ближе к делу – стоит детально разобрать статистические показатели. И здесь вряд ли можно будет кого-то удивить результативностью. За текущий сезон в рамках УПЛ было сыграно 20 матчей. За это время Николай забил два гола и отдал одну результативную передачу. На евроарене было совсем сухо, как собственно и в Кубке Украины. Но игроки такого амплуа и стиля выполняют совершенно другую работу на поле. Задача тренерского штаба найти сбалансированного футболиста, который будет связующим звеном между нападением и обороной. Да и к тому же важным элементом является разрушение атак противника.

"Как вы знаете, это украинское классико, и для меня оно первое в карьере. Поэтому, действительно, это особенный момент, и я точно запомню его на всю жизнь", – сказал Николай после игры.

Несмотря на отсутствие забитых мячей, его показатели в других аспектах игры заслуживают внимания. Как минимум стоит отметить важность передач Михайленко, которые как раз таки и начинают атаки "Динамо". Их процент составляет порядка 88%, что является достойным показателем и уж точно выше среднего по УПЛ (ориентировочно 80%). Основой выступают средние и короткие передачи, так как с дальними пока еще есть проблема. Но учитывая возраст и амбиции игрока – это легко исправить. Также Николай делает акцент на удержании мяча в центральной линии поля и обострении атак, а передачи назад составляют лишь 20%.

Михайленко играл в арендах под руководством разных тренеров. Это и является одним из преимуществ. Выступления в других клубах УПЛ позволили ему набраться опыта и адаптироваться к различным стилям игры. Стоит обратить внимание на его игру в опорной зоне, где нужно останавливать оппонента. На поле Николай провел 1362 минуты и не получил ни одной желтой карты. Дисциплина находится на высочайшем уровне, что ценится тренерами по всему миру. Никому не нужен игрок, который не в состоянии сдержать эмоции и своими действиями может оставить команду в меньшинстве.

Все вышесказанное не означает, что у игрока нет минусов. Недостатки есть у всех и важно их понимать, и работать над их устранением. Часть экспертов отмечают низкую результативность, при этом будто бы специально игнорируя номинальную позицию и задачи Михайленко на поле. Они отмечают недостаточную эффективность в завершении атак, но даже здесь можно проработать это направление и усилить его. Ограниченное игровое время также в списке минусов. Возможно, с большим доверием тренерского штаба Николай бы раскрылся с другой стороны, но это выбор Шовковского. А учитывая, что Александр Владимирович еще не проиграл ни одного матча в сезоне – он точно знает, что делает. И пожалуй финальное – это физическая выносливость. В некоторых матчах наблюдалось снижение активности во второй половине игры.

Роль в команде и перспективы

Михайленко рассматривается как перспективный полузащитник, способный усилить центр поля "Динамо". Его умение контролировать темп игры и точность передач делают его важным звеном в построении атак. Николай – аккуратный диспетчер, с акцентом на контроль темпа и продвижение мяча вперед. Однако для закрепления в основном составе ему необходимо повысить результативность и работать над физической выносливостью. Вряд ли сейчас стоит рассматривать переходы в другие команды и тем более европейские чемпионаты. Это только первый сезон и он открывает окно возможностей на следующий розыгрыш УПЛ, где еще больше шанса закрепиться. Особенно при условиях, что на лидеров "Динамо" скауты из Европы положили глаз.

"Я чаще опускался третьим. Возможно, они терялись при наших дальнейших перемещениях, когда, например, вингеры заходили в центр. Если мы забили два мяча и могли забивать еще – значит, все сработало", – ответил Михайленко журналисту о его роли на поле.

Для дальнейшего развития и укрепления позиций в "Динамо" Михайленко следует улучшить завершение атак. В первую очередь необходимо работать над ударной техникой и принимать более активное участие впереди. Также уделить внимание выносливости, чтобы поддерживать высокий уровень игры на протяжении всего матча. Подтянув данные показатели Николай может смело рассчитывать на роль в основном составе. Шовковский доверяет молодежи и точно не оставит такого игрока на скамейке запасных. Даже, если это и случалось по ходу сезона – на это были весомые причины. Плюс ко всему игрока к интенсивному футболу нужно подводить постепенно и тогда результат безусловно будет.

Николай Михайленко обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать ключевым игроком "Динамо". Его сильные стороны очевидны, но для полного раскрытия потенциала требуется работа над слабыми аспектами. Если он сможет преодолеть текущие недостатки, то вполне способен занять важное место в полузащите киевского клуба и внести значительный вклад в его успехи.