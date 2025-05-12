УПЛ перенесла два матча 29-го тура с субботы на воскресенье

УПЛ внесла некоторые изменения в расписание 29-го тура. Два матча были перенесены с субботы на воскресенье.

В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – "Ворскла" и "Левый Берег" – "Рух" пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.

Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены после матчей 29-го тура.

УПЛ. 29-й тур

17 мая (суббота)

13:00. "Колос" – "Карпаты"

13:00. "Кривбасс" – Оболонь"

13:00. "Заря" – "Полесье"

18 мая (воскресенье)

15:30. "Александрия" – "Верес"

15:30. "Ингулец" – "Шахтер"

15:30. "Черноморец" – "Динамо"

15:30. ЛНЗ – "Ворскла"

15:30. "Левый Берег"– "Рух"