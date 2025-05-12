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УПЛ перенесла два матча 29-го тура с субботы на воскресенье
Некоторые перестановки в календаре
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В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – "Ворскла" и "Левый Берег" – "Рух" пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.
Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены после матчей 29-го тура.
УПЛ. 29-й тур
17 мая (суббота)
13:00. "Колос" – "Карпаты"
13:00. "Кривбасс" – Оболонь"
13:00. "Заря" – "Полесье"
18 мая (воскресенье)
15:30. "Александрия" – "Верес"
15:30. "Ингулец" – "Шахтер"
15:30. "Черноморец" – "Динамо"
15:30. ЛНЗ – "Ворскла"
15:30. "Левый Берег"– "Рух"
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