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УПЛ перенесла два матча 29-го тура с субботы на воскресенье

Премьер-лига
Обновлено

Некоторые перестановки в календаре

УПЛ перенесла два матча 29-го тура с субботы на воскресенье

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

УПЛ внесла некоторые изменения в расписание 29-го тура. Два матча были перенесены с субботы на воскресенье.

В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – "Ворскла" и "Левый Берег" – "Рух" пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.

Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены после матчей 29-го тура.

УПЛ. 29-й тур

17 мая (суббота)

13:00. "Колос" – "Карпаты"

13:00. "Кривбасс" – Оболонь"

13:00. "Заря" – "Полесье"

18 мая (воскресенье)

15:30. "Александрия" – "Верес"

15:30. "Ингулец" – "Шахтер"

15:30. "Черноморец" – "Динамо"

15:30. ЛНЗ – "Ворскла"

15:30. "Левый Берег"– "Рух"

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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