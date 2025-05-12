Тренер Левого Берега: В моменте с решающим пропущенным мячом нужно было нарушать правила

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:2) .

"В моменте с решающим пропущенным мячом необходимо было раньше нарушать правила. У нас есть опытные футболисты, которые в ключевых эпизодах должны подсказывать и принимать правильные решения. Иногда нужно помогать не делом, а словом.

После нашего забитого мяча на первый план вышли эмоции. Когда они одерживают верх, то сложно некоторые действия объяснить. К примеру, у нас никогда не вбрасывал ауты Шаповал. Это психология…

Ждем забитых мячей от нападающих, а они не могут отличиться. Пока у нас самый лучший бомбардир – защитник Сидней. Хорошо, что сравняли счет, но результат на табло. Надо работать и сыграть свой лучший матч сезона против "Руха". А дальше будем уже смотреть и готовиться к последнему туру", – резюмировал Первак.